GH, 광교서 '지분적립형 주택 시대' 연다…"내 집 마련 공식 바꿔"

경기주택도시공사와 우리은행이 지분적립형 분양주택 금융지원 업무협약을 맺었다./사진제공=GH

경기주택도시공사(GH)가 국내 최초로 추진하는 '지분적립형 분양주택' 사업이 금융지원 체계를 확보하며 본격적인 공급 단계에 들어섰다.

GH는 28일 서울 중구 우리은행 본점에서 우리은행과 '지분적립형 분양주택 금융지원 업무협약'(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 오는 10월 공급 예정인 '광교 A17블록' 지분적립형 주택 분양에 앞서 수분양자 전용 금융상품을 마련하기 위한 것이다. 광교 A17블록 600가구 가운데 240가구가 지분적립형 방식으로 공급된다.

양 기관은 분양 공고 전까지 전용 대출상품 개발을 완료하고 우대금리 적용과 전용 대출 시스템 구축 방안 등을 구체화할 계획이다.

지분적립형 주택은 GH가 전국 최초로 도입한 공공분양 모델이다. 입주자가 집값 일부 지분만 먼저 취득한 뒤 20~30년에 걸쳐 나머지 지분을 단계적으로 사들이는 구조다. 초기에 분양가의 10~25% 수준만 부담하면 돼 청년과 신혼부부, 무주택 실수요자의 자금 부담을 크게 줄일 수 있다.

사업 추진 과정은 순탄치 않았다. 공공과 개인이 공동으로 지분을 보유하는 특성상 기존 주택담보대출 체계로는 담보 설정이 어려워 금융권 상품 설계 자체가 쉽지 않았기 때문이다.

GH는 채권양도 방식의 새로운 금융구조를 제안하고 국회와 국토교통부, 국무총리실, 금융위원회 등에 제도 개선 협의를 지속했다. 이달 초 금융당국으로부터 최종 법령 해석을 이끌어내며 전용 대출상품 개발을 위한 법적 기반을 마련했다.

GH는 기존 지분적립형 주택 특별공급에는 없던 '청년형'과 '신생아형'을 새롭게 도입했고, 특별공급 비율 역시 기존 50%에서 70%까지 확대하는 방안을 정부에 건의했다. 현재 관련 입법예고도 완료된 상태다.

GH는 정책금융 확대에도 나설 계획이다. 현재 국토교통부 주택도시기금을 활용한 금융지원 방안을 정부와 협의 중이며 지분적립형 주택을 정책금융 체계 안으로 편입시키기 위한 추가 제도 개선도 추진한다.

김용진 GH 사장은 "GH는 광교 A17블록 공급을 시작으로 향후 3기 신도시를 중심으로 경기도 전역에 매년 1000가구 규모의 지분적립형 주택을 공급할 계획"이라고 말했다.