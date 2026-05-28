광주광역시, 하천·계곡 불법 점용 특별신고기간 운영

하천 내 불법점용 현장을 점검 중인 고광완 광주시 행정부시장.(왼쪽 3번째)/사진제공=광주광역시

광주광역시가 여름 행락철을 앞두고 다음달 30일까지 '하천·계곡 내 불법시설 및 불법행위에 대한 특별신고 기간'을 운영한다고 28일 밝혔다.

이번 특별신고 기간은 시민과 행정이 함께 참여하는 관리체계를 통해 하천·계곡의 공공성을 회복하고, 여름철 집중호우로 인한 안전사고를 예방하기 위해 추진한다.

광주시는 특별신고 기간 '120 빛고을콜센터'와 '안전신문고' 등 시민 신고 채널을 통해 불법 점용 및 영업행위 제보를 받는다. △하천·계곡을 무단 점용하는 평상·데크·천막 등 시설물 △통행을 방해하는 적치물 △기타 물 흐름을 저해하는 임시 구조물 등을 발견하면 적극 제보를 당부했다.

광주시는 접수된 신고에 대해 신속히 현장을 확인하고, 자진 정비가 가능한 경우에는 철거 및 원상회복을 유도할 계획이다. 반복적이거나 고의적인 불법행위는 관련 법령에 따라 엄정한 조치를 취할 방침이다.

앞서 지난 3~4월 고광완 행정부시장을 단장으로 하는 '하천·계곡 구역 내 불법 점용시설 조치 전담팀'(T/F)을 운영하며 전수조사를 실시해 총 538건의 불법행위를 적발했다.

전수조사에서는 세천, 공원(도립·군립), 계곡(사유지, 국·공유지) 구간 등을 포함해 하천·계곡의 기준을 확대하고, 조사 대상에는 소규모 경작 행위와 단순 적치물까지 포함해 점검 범위를 넓혔다.

고 부시장은 "하천과 계곡은 모든 시민이 함께 이용하는 공공공간이다"며 "안전하고 쾌적한 하천·계곡 환경 조성을 위해 불법시설이나 영업행위를 발견하면 신속한 현장점검과 조치가 이뤄질 수 있도록 적극적인 신고를 당부한다"고 말했다.