정청래 "尹·박근혜·MB 다 합쳐도 李대통령이 일 더 잘하지 않냐"

[제천=뉴시스] 김근수 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 26일 오후 충북 제천시 내토전통시장 인근에서 진행된 이상천 충북 제천시장 후보 지원유세에서 지지 발언을 하고 있다. 2026.05.26. [email protected] /사진=김근수

정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거 사전투표를 하루 앞두고 막판 지지층 결집에 나섰다. 정 대표는 윤석열 전 대통령 지지 세력의 활동과 최근 박근혜 전 대통령과 이명박(MB) 전 대통령이 국민의힘 선거 유세에 등판한 것을 두고 "부정부패하고 탄핵당한 대통령 3명이 아무리 돌아다녀도 효과가 없단 것을 투표로 보여주자"고 호소했다.

정 대표는 28일 오전 서울 김종무 강동구청장 후보 지원 유세 현장에서 "(보수가)윤 어게인도 모자라서 박근혜 어게인, MB 어게인으로 이번 지선 성격을 확 바꿔 놓고 있다"며 "언론에선 보수가 결집한다고 하는데 저들이 결집하면 우리는 더 결집해야 하지 않겠냐"고 말했다.

그러면서 "이번 선거는 승리의 비법이 딱 한 가지 있다. 이재명 대통령을 지지하고 이 대통령이 국정을 안정적으로 이끌 수 있도록 도와준다면, 이 대통령을 지지하는 국민들이 다 나와서 투표하면 이기는 선거 아니냐"고 했다.

정 대표는 "질문하겠다"며 "비상계엄을 일으킨 윤석열이 좋냐, 이 대통령이 좋냐. 촛불 혁명으로 탄핵당한 박 전 대통령을 지지하냐, 이 대통령을 지지하냐. 부정부패로 감옥 갔다 온 이명박이 좋냐, 이 대통령이 좋냐"고 했다. 유세차량에 몰린 지지자들은 "이재명!"을 연신 외쳤다.

정 대표는 "윤석열, 박근혜, 이명박 전직 대통령 3명을 합친 것보다 이 대통령이 훨씬 더 일을 잘하고 훨씬 더 깨끗하고 훨씬 더 외교도 잘하지 않냐"며 "이 대통령을 지지한다면 서울시장은 민주당 정원오, 강동구청장은 민주당 김종무에 한 표 꼭 행사해달라"고 말했다.

또 정 대표는 "일하는데도 손발이 잘 맞아야 하고, 톱니바퀴가 맞물려 잘 돌아가야 추진력이 생기듯이 강동구의 발전을 위해서는 예산과 법을 주도적으로 통과시킬 수 있는 민주당 구청장을 뽑아야 하지 않겠냐"며 여당 프리미엄을 재차 강조했다. 그러면서 "힘 있는 여당을 밀어달라"고 덧붙였다.