농어촌, 학업성취율·공동체역량 모두 낮았다..."AI 맞춤형 지원 필요"

학령인구 감소와 수도권 쏠림현상으로 지역 간 교육 격차가 확대되고 있다는 분석이 나왔다. 대도시는 학업성취율과 부모 지원이 높은 반면 학교 교육에 대한 만족도는 낮았다. 반면 농어촌은 학교 교육에 대한 만족도는 높았지만 학업성취율과 공동체역량은 낮았다.

한국교육개발원(KEDI)은 28일 온라인 기자설명회를 열고 '교육 경험과 결과의 차이를 극복하기 위한 지역 특성별 대응 방안'을 발표했다. 연구에서는 △대도시형안정지역(군집A) △중소도시형성장가능지역(군집B) △농어촌형취약지역(군집C)로 구분했다.

군집A는 대부분 특별·광역시 소재 학교로 부모의 학업적 지원과 사교육 지원 수준이 지역 군집 중 가장 높았다. 학생들은 지식정보처리, 심미적 감성, 공동체, 학업성취 수준이 매우 높지만 학생·학부모의 학교교육 만족도는 낮았다. 특히 학생들은 경쟁적 학습 분위기 속에서 높은 학업 스트레스와 정서적 피로를 겪고 있었다.

군집B는 중소도시 소재 학교가 많았고 과밀학급, 좁은 교지면적 등으로 학교 교육여건이 불리했다. 교원 경력도 상대적으로 낮고, 교사의 학생지도나 학부모 응대 효능감도 낮았다. 부모의 학업적 지원과 사교육 지원 수준은 중간 수준에 해당됐다. 학생들의 학업성취 수준은 군집A에 근접하지만 지식정보처리, 공동체 역량, 학생·학부모의 학교교육 만족도가 모두 낮았다.

군집C는 읍·면·특수지역 소재 학교가 많고 낮은 경제력과 열악한 사교육 접근성으로 교육적 선택 범위가 좁고 복합적인 취약성을 보였다. 교사의 학생지도나 학부모 응대 효능감은 가장 높았지만, 학생의 공동체 역량과 학업성취 수준이 모두 낮았다. 남궁지영 선임연구원은 "군집C는 학생 수가 적어 협력 활동 기회가 적다보니 공동체역량이 A나 B에 비해 낮은 것으로 풀이된다"고 말했다.

연구에서는 군집A는 학생 정서 프로그램이, 군집B는 학교 수업 활동의 활성화가, 군집C는 AI(인공지능) 등을 활용한 맞춤형 교육정책이 필요하다고 분석했다.

남궁 선임연구원은 "농어촌형 지역의 교육격차를 해소하기 위해서는 전통적인 오프라인 중심의 교육 방식에만 의존하기보다 디지털 기술을 활용한 맞춤형 학습 지원 체계를 선제적으로 도입할 필요가 있다"며 "학생들의 학습 이력을 기반으로 학습 경로를 제안할 수 있는 체계를 마련해야 한다"고 설명했다.