행안부, 햇빛소득마을 1차 공모 마감…129개 마을 신청

행정안전부는 '2026년 1차 햇빛소득마을' 공모 접수 결과 전국 11개 시·도, 61개 시·군에서 총 129개 마을이 신청했다고 7일 밝혔다.

햇빛소득마을 사업은 주민이 참여하는 태양광 발전사업을 통해 발생한 수익을 마을 공동체와 주민에게 환원함으로써 지역경제 활성화를 도모하는 사업이다.

이번 1차 공모는 주민 참여도와 부지 확보, 자금 조달 등 사업 추진 준비가 갖춰진 마을을 우선 발굴하기 위해 추진됐다.

지역별 신청 현황을 보면 전남이 30개 마을로 가장 많았으며 전북 24개, 충북 20개, 경북 14개, 경기 13개, 충남 11개 등이 뒤를 이었다. 이 밖에 경남 8개, 강원 4개, 대구 3개, 세종 1개, 제주 1개 마을이 신청했다.

행안부는 약 2개월의 짧은 준비 기간에도 전국 각지에서 신청이 이어진 것은 주민 주도 재생에너지 사업에 대한 높은 관심과 참여 의지를 보여주는 결과라고 평가했다.

행안부는 사회연대경제, 마을공동체, 재생에너지, 법률, 지방행정 등 분야별 전문가로 평가위원회를 구성해 사업화 가능성과 지속가능성 등을 종합 평가할 계획이다.

최종 선정 결과는 다음 달 31일까지 각 지방자치단체를 통해 통보된다.

선정되지 않은 마을에 대해서도 컨설팅 등을 지원해 향후 공모에 재도전할 수 있도록 도울 방침이다.

윤호중 행안부 장관은 "짧은 신청 기간에도 전국 129개 마을이 주민 주도 재생에너지 사업에 높은 관심과 참여 의지를 보여줬다"며 "선정된 햇빛소득마을이 전국 확산을 이끄는 성공 모델이 될 수 있도록 지원해 '햇빛소득마을 3000개 달성' 목표를 조기에 실현하겠다"고 말했다.