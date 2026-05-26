한동훈, 서소문 사고에 "유가족에 깊은 위로…소방의 안전도 기원"

한동훈 무소속 6·3 국회의원 부산 북갑 보궐선거 후보가 10일 부산 북구 선거 캠프에서 열린 개소식에서 발언하고 있다. / 사진=뉴시스

한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고와 관련해 "이번 사고로 희생되신 분들의 명복을 빌고 유가족에도 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

한 후보는 26일 SNS에 "서울 서소문 고가차도 철거공사 도중 발생한 붕괴 사고로 안타까운 인명 피해가 발생했다. 부상을 입으신 분들의 쾌유와 소방 당국 여러분의 안전도 진심으로 기원한다"며 이같이 전했다.

한 후보는 이날 유세 도중 사고 소식을 접한 직후 선거송을 끄고 함성과 구호를 최대한 자제한 채 유권자들과 만난 것으로 전해진다. 한 후보는 현장에서 "집중 유세를 음악과 함께 신나게 해왔지만 오늘 서소문 사고로 인해 돌아가신 분들의 명복을 빌고 다친 분들의 쾌유를 바라는 의미에서 음악을 쓰지 않기로 했다"고 했다.

경찰에 따르면 이날 오후 2시30분쯤 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고로 현재까지 사망 3명 등 6명의 사상자가 발생했다. 소방 인력 112명과 장비 30대가 긴급 투입됐으며 현장 통제와 치안 유지를 위해 경찰 170여명도 긴급 배치됐다.