개혁신당 김정철, 수서 매몰 사고에 "안전사고 고리 끊어내야"

(서울=뉴스1) 신웅수 기자 = 김정철 개혁신당 서울시장 후보가 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 폭행 판결문 누락 부분 입수 분석 기자회견을 하고 있다. 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 신웅수 기자

김정철 개혁신당 서울시장 후보가 수서동 공사현장 매몰 사고를 거론하며 "철저한 원인 규명과 함께 현장의 안전 관리 체계를 근본부터 다시 점검해야 한다"고 밝혔다.

김 후보는 27일 SNS(소셜미디어)를 통해 "시민과 노동자의 생명보다 우선하는 가치는 없다"며 이같이 밝혔다.

김 후보는 "안타까운 비보가 끊이지 않아 참담하고 무거운 마음을 금할 길이 없다"며 "서소문 고가차도 사고의 충격이 가시기도 전에 오늘 낮 수서역 인근 공사 현장에서 또다시 매몰 사고로 소중한 노동자 한분이 목숨을 잃었다"고 했다.

이어 "고인의 명복을 빌며 유가족분들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "거듭되는 안전사고의 고리를 끊어내지 못하면 우리 사회는 한 발짝도 앞으로 나갈 수 없다"고 했다.

그러면서 "더 이상 일터에서 억울하게 희생되는 분이 없도록 안전한 서울을 만드는 데 모든 노력을 다하겠다"며 "다시 한 번 삼가 고인의 명복을 빈다"라고 덧붙였다.

경찰과 소방에 따르면 이날 낮 12시44분쯤 서울 강남구 수서동 아파트 공사 현장에서 매몰 사고가 발생해 3명이 병원으로 옮겨졌다. 이 가운데 60대 남성 1명이 심정지 상태로 발견돼 심폐소생술을 받았지만, 숨진 것으로 확인됐다.