민주당·진보당, 울산시장 후보 단일화 28일 재경선…與 "결단에 감사"

더불어민주당 김상욱(왼쪽), 진보당 김종훈 울산시장 후보가 20일 서울 마포구 공덕동 한겨레신문사 스튜디오에서 열린 6·3 지방선거 울산시장 후보 단일화 토론회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. /사진=뉴스1

더불어민주당이 단일화 재개 제안을 수용한 김종훈 진보당 울산시장 후보에게 "감사 말씀을 드린다"고 했다.

조승래 민주당 사무총장은 27일 오후 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 "진보당과 울산시장 단일화를 재개하는 것으로 합의가 됐다"며 이같이 말했다.

조 사무총장은 "단일화 중단 결과에 따라 진보당 지도부와 당원들이 받았을 당혹감, 충격에 대해서 단일화 합의를 책임지고 이끌었던 민주당 사무총장으로서 깊은 사과 말씀을 드린다"고 했다.

그러면서 "단일화 재개라는 결단을 내려준 진보당 지도부에 감사하다는 말을 드린다"며 "다시 합의 정신으로 돌아온 만큼 민주당과 진보당은 다시 손을 잡고 반드시 승리하겠다는 다짐을 한다"고 말했다.

앞서 김상욱 민주당 울산시장 후보와 김종훈 후보는 23~24일 100% 시민 여론조사로 울산시장 단일화 경선을 진행하기로 합의했다. 울산은 전통적으로 보수세가 강한 지역으로, 진보 진영의 결집이 필요하다는 이유에서였다.

그러나 김상욱 후보 측이 여론조사 마지막 날인 24일 "일부 세력의 조직적 개입의 의심되는 정황이 발견됐다"며 후보 단일화를 위한 여론조사를 중단했다. 진보당은 "일방적 선언에 강력한 유감을 표한다"고 밝혔다.

단일화를 둘러싼 양당의 의견 차이는 전날까지도 이어졌다. 김상욱 후보는 "27~28일 양일에 걸쳐 역선택 방지 장치, 특정 세력 조직적 개입을 차단할 안전장치를 마련한 여론조사 방식 단일화를 제안한다"고 말했다.

김종훈 후보는 27일 기자회견을 열고 "김상욱 후보의 단일화 재경선 요구를 받아들인다"며 "민주·진보 단일후보로 마음을 모아 내란 세력을 청산해달라는 시민 열망에 답할 것"이라고 했다. 이에 따라 민주당과 진보당 간 울산시장 후보 단일화 경선은 28일 진행된다.