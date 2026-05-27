민주당, 박근혜 등판에 "국힘 예의 아냐…왜 선거 한복판에 끌어들이냐"

박근혜 전 대통령이 27일 오후 울산 남구 신정시장을 찾아 제9회 전국동시지방선거 국민의힘 후보들과 함께 기자들의 질문에 답하고 있다./사진=뉴시스

더불어민주당은 최근 박근혜 전 대통령을 지원 유세에 동원한 국민의힘에 대해 "본인들이 배출한 대통령에 대한 예의가 아니"라고 밝혔다.

조승래 민주당 사무총장은 27일 오후 서울 여의도 국회에서 기자간담회를 열고 "이미 역사적으로 정치적으로 사법적으로 판단이 끝난 분을, 자연인이 돼서 대구에 내려가 잘사는 분을 왜 굳이 선거 한복판에 끌어들이냐"며 이같이 말했다.

조 사무총장은 "탄핵된 대통령이든 아니든 간에 입장을 바꿔놓고 생각했을 때 우리가 문재인 대통령을 앞세워서 서울, 부산을 다니면 뭐라고 하겠느냐"고 말했다.

조 사무총장은 "그것은 도를 넘는 행위"라며 "탄핵된 전직 대통령을 왜 선거판에 끌어들이냐고 비판하는 게 오히려 합리적이고 정확한 비판이라고 생각한다"고 말했다.

신동욱 국민의힘 수석최고위원이 "(박 전 대통령) 탄핵의 정당성을 다시 돌아보는 계기가 될 수 있다"고 발언한 것에 대해서는 "윤어게인에서 박어게인까지 가자는 말씀인 것 같다"고 했다.

신 수석최고위원은 전날 CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "박 전 대통령의 등판이 실제 표로 얼마나 이어질지는 별개의 문제지만 상당히 상징적인 의미가 있다"며 "과연 탄핵이 정당했는지에 대한 국민적 관심을 다시 불러일으키는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이와 관련, 조 사무총장은 "10년 전에 탄핵된 분을 지금 와서 무효라고 주장하면서 그분을 정치적으로 복권시키기 위해 여기저기 모시고 다닌다는 이야기냐"며 "국민의힘이 이렇게 생각한다면 국민을 기만해도 도를 지나친 기만인 것"이라고 말했다.

그러면서 "박 전 대통령에 대해서는 국민들 사이에 다양한 감정이 있을 수 있다"며 "박 전 대통령에 대해서 갖고 있는 다양한 감정이나 정서를 선거에 이용하려는 것 아니냐"고 덧붙였다.