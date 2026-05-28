국민의힘 "TK 우세, 서울·강원·충청·부울경 경합…곳곳 초접전"

[서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장이 28일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 발언을 하고 있다. 2026.05.28. [email protected] /사진=조성봉

6·3 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞두고 국민의힘이 대구·경북(TK)을 우세 지역으로, 서울·강원·대전·충청과 부산·울산·경남(부울경)을 경합 지역으로 분류했다.

국민의힘 중앙선거대책위원회 선대본부장을 맡은 정희용 국민의힘 사무총장은 28일 서울 여의도 중앙당사에서 기자간담회를 열고 "후보들의 열정적인 선거운동과 최근 박근혜 전 대통령의 지원이 더해지면서 지지층이 결집했고, 곳곳에서 초접전 양상이 나타나는 것으로 분석하고 있다"며 이같이 밝혔다.

정 사무총장은 "대전·충남 지원 유세로 시작된 장동혁 대표의 공식 선거운동은 중원을 중심으로 민심을 공략하고, 그 흐름을 전국으로 확산시키고자 했던 전략이 주효했다"고 했다. 그러면서 국회의원 재·보궐선거 판세와 관련해서는 대구 달성군을 우세 지역으로, 울산 남구갑과 충남 공주·부여·청양을 경합 우세 지역으로 분류했다.

정 사무총장은 "공표된 자료를 보면 급격하게 차이가 좁혀지고 있는 것으로 볼 수 있고, 내부적으로는 좁혀지는 추이가 굉장히 가파르다고 보고 있다"며 "국민들께서 투표장 나와주신다면 역전의 발판이 마련된다고 생각한다"고 말했다.

지방선거 승리 기준에 대해서는 말을 아꼈다. 정 사무총장은 "우리 당 시장, 도지사께서 시정, 도정을 이끌었던 지역에 대해서는 끝까지 포기하지 않고 최선을 다할 예정"이라면서도 "지금 현재 몇 곳이라고 숫자를 말씀드리는 건 크게 의미 없다고 생각한다"고 했다.

[서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장이 28일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.05.28. [email protected] /사진=조성봉

정 사무총장은 경기 평택을 국회의원 선거와 울산시장 선거 후보 단일화를 촉구하기도 했다.

정 사무총장은 "경기도 평택을은 절대 김용남(민주당), 조국(조국혁신당) 후보에게 질 수 없는 곳"이라며 "그 점은 황교안(자유와 혁신) 후보도 동의할 것으로 본다. 어제 유의동 국민의 후보와 황교안 후보가 교감한 것으로 들었다. 접점이 찾아질 수 있도록 중앙당의 역할 있으면 유연하고 열린 자세로 찾아볼 것"이라고 했다.

울산시장 선거 후보 단일화와 관련해서는 "박맹우 후보(무소속)는 우리 당 사무총장을 지낸 분으로 김두겸 후보를 비롯한 울산 출마자들의 염원을 잘 알 것"이라며 "후배 사무총장으로서 이 자리를 빌려 박 후보가 시민의 염원에 부응해 주기를 간곡히 요청한다"고 호소했다.

또 부산 북갑 보궐선거에서 박민식 국민의힘 후보가 한동훈 무소속 후보에 열세로 분석되는 상황에 대해 "민심을 겸허하게 받아들인다"며 "어제 박근혜 전 대통령님 방문을 계기로 추격의 발판이 마련될 것이라고 생각하고, 끝까지 우리 당 후보들과 함께 선거운동을 진행하면 유의미한 성과 거둘 수 있다고 생각한다"고 했다.

한편 이날 정 사무총장은 전략적 분산 투표 차원에서 장동혁 대표는 본투표에, 일부 지도부는 사전투표에 참여하기로 했다고 전했다.

정 사무총장은 "선거대책본부에서 사전투표와 본투표를 앞두고 당 지도부에 전략적 분산 투표를 건의했다"며 "당 지도부 일부는 참여하기로 했고, 당 대표는 전체 과정을 끝까지 챙기고 본투표에 참여해 줄 것을 건의했다"고 말했다.

그러면서 일부 보수 지지층에서 제기하는 사전투표 우려에 대해 "당에서 공명선거안심투표위원회를 구성해 공정하고 엄정한 선거 관리 강력 요청했고, 과거 선거처럼 소쿠리 투표, 외부 반출 등 부실 투표가 절대로 있으면 안 된다는 점을 강력하게 강조했다"며 "우리 당 차원에서도 24시간 CCTV 모니터링하는 감시단 운영하고 안심 투표 상황실도 운영할 계획"이라고 했다.

남은 기간 선거 전략에 대해서는 "정부 오만함을 최대한 부각할 예정"이라며 "대통령 재판 취소는 국민들께서 납득할 수 없는 지점이라고 생각하고, 민주당의 부적절함에 대해서 전방위적으로 알릴 때"라고 덧붙였다.