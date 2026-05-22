"스벅 샌드위치 먹어야징"…국힘 지선 후보 "관리자가 올린 것" 사과

국민의힘 김선민 경남 거제시장 후보가 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스 '탱크데이' 이벤트를 두둔하는 취지의 게시물을 올린 것과 관련해 사과했다. 앞서 김 후보는 19일 새벽 '내일 스벅 들렀다가 출근해야지, 굿나잇'이라는 국민의힘 충북도당 SNS 글에 "가서 샌드위치 먹어야징"이라는 댓글을 남겨 논란이 됐다. /사진=스레드 캡처

국민의힘 김선민 경남 거제시장 후보가 5·18 민주화운동 기념일에 진행된 스타벅스 '탱크데이' 이벤트를 두둔하는 취지의 게시물을 올린 것을 사과했다.

김 후보는 지난 20일 "깊은 사죄의 말씀을 올린다. 모든 것은 후보인 제 불찰"이라고 밝혔다.

앞서 김 후보는 19일 새벽 '내일 스벅 들렀다가 출근해야지, 굿나잇'이라는 국민의힘 충북도당 SNS 글에 "가서 샌드위치 먹어야징"이라는 댓글을 남겨 논란이 됐다.

김 후보는 해당 글에 대해 SNS 관리자가 올린 것이라며 "관리자는 '5·18과 관련된 의미를 전혀 인식하지 못한 채, 일상적 SNS 활동이었다'고 해명했다"고 설명했다.

그는 "어떠한 경위였든, 공적 책임을 지는 정치 조직에서 역사적 아픔과 국민 정서를 충분히 고려하지 못한 부적절한 행동이 발생했다는 점 자체가 잘못"이라고 강조했다.

국민의힘 김선민 경남 거제시장 후보는(사진)는 논란이 된 글에 대해 SNS 계정 관리자가 올린 것이라며 "관리자는 '5·18과 관련된 의미를 전혀 인식하지 못한 채, 일상적 SNS 활동이었다'고 해명했다"고 설명했다. /사진제공=중앙선거관리위원회

김 후보는 "이번 일로 상처와 실망을 느끼셨을 국민 여러분, 그리고 거제시민 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "특히 대한민국 민주주의를 위해 헌신해 오신 5·18 민주화운동 희생자와 유가족, 관련 단체 여러분께도 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 했다.

그러면서 "비록 어떠한 악의적인 의도나 왜곡의 목적은 전혀 없었다 하더라도, 결과적으로 많은 분께 상처를 드렸다는 사실을 결코 가볍게 여기지 않겠다"고 덧붙였다.

김 후보 캠프 측은 SNS 운영 체계를 전면 재점검하고 내부 교육 및 관리를 강화할 방침이다.

김 후보에 앞서 국민의힘 충북도당 역시 사과문을 올렸다. 도당은 "부적절한 게시물로 인해 유가족분들과 국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "해당 게시물은 5·18 민주화운동이 가진 역사적 의미와 희생자 및 유공자분들의 아픔을 깊이 헤아리지 못한 명백한 잘못"이라고 고개를 숙였다.

이어 "민주주의를 위해 헌신하신 분들의 숭고한 뜻을 기려야 할 엄숙한 날에 큰 상처를 드린 점에 대해 깊은 책임을 통감한다. 앞으로 게시물 작성과 관리 과정 전반을 더욱 면밀히 점검해 유사사례가 반복되지 않도록 유의하겠다"고 했다.