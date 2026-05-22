삼진제약, 필수·퇴장방지약 '로라제팜' 공급 안정화 앞장선다

사진= 삼진제약

삼진제약(22,200원 ▼300 -1.33%)이 국가 필수의약품이자 퇴장방지의약품인 '로라제팜(아티반) 주사제'의 안정적 공급을 위한 생산에 전격 나선다고 22일 밝혔다.

로라제팜 주사제는 진정·소아경련·발작 등에 투여되는 신경안정제로서 중증·응급 환자 치료에 필수적인 약제다. 그러나 지난해부터 이어진 공급 차질로 의료 현장에서의 깊은 우려가 제기돼 왔다.

삼진제약 관계자는 "이번 결정을 통해 환자의 치료 연속성을 보장하고, 국민 건강 안전망을 든든히 지키는 제약기업으로서의 사회적 역할과 사명을 다시 한번 실천하려 한다"고 말했다.

이번 로라제팜 주사제 공급 안정화는 보건 당국과 기업 간 유기적인 민관 협력의 결실이라는 게 삼진제약 설명이다. 그간 삼진제약은 보건복지부·식품의약품안전처·건강보험심사평가원·국민건강보험공단과 '국민 건강권 보호'라는 공동의 목표 아래 신속하고 긴밀한 협의를 이어왔다. 복지부는 예산을 들여 삼진제약의 생산을 지원하기로 했다.

삼진제약 관계자는 "식약처는 삼진제약 오송공장을 직접 방문해 생산현황을 점검하는 등 적극적인 행정 지원을 아끼지 않았으며, 이러한 정부의 발 빠른 대응과 삼진제약의 검증된 생산 역량이 맞닿아 수급불안이 제기된 필수의약품 공급망 위기를 선제적으로 차단할 수 있었다"고 설명했다.

삼진제약은 '환자가 필요한 순간, 필요한 약은 반드시 존재해야 한다'는 원칙을 경영의 근간으로 삼아 국가 필수의약품과 퇴장방지의약품을 지속적으로 생산해 왔다. △뇌전증 지속 상태 응급 환자에게 최우선 투여되는 국내 유일의 주사제 '삼진디아제팜' △동맥류성 지주막하출혈 치료제 '삼진니모디핀' △필수 항생제 '티라목스'·'제이틴'·'훌그램'·'하노마이신' 등이다.

삼진제약 관계자는 "다수 품목에서 단독 혹은 소수 공급처로서 묵묵히 의료 현장을 지켜온 것도 그 연장선상이고, 이번 '로라제팜 주사제' 생산·공급 결정 역시 같은 철학의 실천"이라며 "삼진제약의 이러한 행보는 의료 현장에서 소통하며 신뢰를 쌓아온 영업 임직원들의 자긍심을 높이고, 의료진과는 더욱 단단한 파트너십으로도 이어질 것으로 기대된다"고 말했다.

김상진 삼진제약 사장은 "의료진이 의약품 수급 걱정 없이 오직 환자 치료에만 전념할 수 있도록 지원하는 것은 제약사의 당연한 소명"이라며 "앞으로도 보건 당국과의 긴밀한 협력을 기반으로 국가 필수의약품의 안정적 공급을 책임지고, 나아가 국민 건강에 실질적인 도움이 될 수 있도록 기업의 사회적 책임을 다해나가겠다"고 말했다.