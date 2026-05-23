스타벅스, 5·18에 "탱크데이"…홍명보호 이기혁 '깜짝 발탁' [이주의픽]

[편집자주] 한 주간 온라인을 뜨겁게 달궜던 이슈를 알아봅니다.

스타벅스코리아가 5·18민주화운동 기념일 기간 진행한 프로모션 문구에 "탱크데이", "책상에 탁" 등의 표현이 사용돼 논란이 일었다. 정용진 신세계그룹 회장은 계열사 논란에 대국민 사과문을 발표했다. /사진=머니투데이 사진 DB

첫 번째는 스타벅스코리아가 5·18민주화운동 기념일 기간 진행한 프로모션 문구를 둘러싼 논란이다.

스타벅스는 지난 18일 '단테·탱크·나수데이'라는 이름의 프로모션을 진행하며 '컬러 탱크 텀블러 세트', '탱크 듀오 세트' 등을 홍보했다. 이 과정에서 '책상에 탁!'이라는 표현이 사용됐다.

이를 두고 온라인에서는 '탱크' 표현이 5·18민주화운동 당시 광주에 투입된 계엄군 장갑차를 연상시킨다는 지적이 나왔다. '책상에 탁!'이라는 문구 역시 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 경찰 발표를 떠올리게 한다는 비판이 이어졌다.

논란이 불거지자 해당 프로모션 페이지는 스타벅스 앱과 공식 홈페이지에서 삭제됐으며, 관련 인스타그램 게시물 역시 비공개 또는 삭제 처리됐다.

그러나 비판 여론은 일파만파 확산했다. 시민단체뿐만 아니라 이재명 대통령도 SNS(소셜미디어)를 통해 "대한민국 공동체와 기본적 인권 민주의 가치를 부정하는 이런 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"고 일갈했다.

이후 정용진 신세계그룹 회장은 계열사 스타벅스코리아가 논란을 일으킨 것과 관련해 대국민 사과문을 발표했다. 정 회장은 "있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅을 진행했다"며 "이로 인해 5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"고 사과했다.

대한민국 축구 국가대표팀을 이끄는 홍명보 감독은 지난 16일 오는 6월 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵에 나설 26명의 최종 명단과 3명의 훈련 파트너를 확정했다. 특히 이 중에는 K리그1 강원 소속 이기혁(사진)이 깜짝 발탁돼 화제를 모았다. /사진=뉴시스

두 번째는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단 발표로, 특히 K리그1 강원 소속 이기혁이 깜짝 발탁돼 화제를 모았다.

대한민국 축구 국가대표팀을 이끄는 홍명보 감독은 지난 16일 오는 6월 열리는 2026 FIFA 북중미 월드컵에 나설 26명의 최종 명단과 3명의 훈련 파트너를 확정했다.

이번 명단에는 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 비롯해 이강인(파리생제르맹), 김민재(바이에른 뮌헨) 등 해외파 선수들과 이동경(울산), 김문환(대전) 등 K리그 소속 선수들이 포함됐다.

가장 눈길을 끈 건 2000년생 이기혁이다. 이기혁은 당초 A매치를 1경기밖에 소화하지 않았으나 올 시즌 소속팀에서의 활약에 힘입어 '홍명보호 신데렐라'가 됐다.

홍 감독은 이기혁의 멀티 능력을 높게 평가했다며 "좋은 경기력을 유지하고 있고 자신감도 많이 가진 것 같다"고 극찬했다.

생애 첫 월드컵에 나서게 된 이기혁은 "감독님이 분명 나의 좋은 모습을 보셨기에 발탁해 주신 거라고 생각한다"며 "그 좋은 모습을 월드컵에 가서도 끊임없이, 더 좋은 모습을 보일 수 있게 준비하고 있다. 멀티 능력을 칭찬해 주신 만큼 어느 포지션에 들어가서든 좋은 모습을 보일 것"이라고 각오를 드러냈다.

홍명보호는 오는 6월12일 오전 11시(이하 한국 시각) 체코와 첫 경기를 펼친다. 이어 19일 오전 10시 멕시코, 25일 오전 10시 남아프리카공화국과 조별 예선을 치른다.