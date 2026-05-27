호텔 방서 5시간째 드라이기 소리가..."신발 말리려 켜놓고 외출" 아찔

한 호텔 투숙객이 신발을 말리겠다며 헤어드라이어를 켜둔 채 장시간 외출한 탓에 화재가 발생할 뻔했다는 사연이 전해졌다. /사진=스레드 갈무리

한 호텔 투숙객이 신발을 말리겠다며 헤어드라이어를 켜둔 채 장시간 외출한 탓에 화재가 발생할 뻔했다는 사연이 전해졌다.

27일 뉴스1에 따르면 최근 스레드에는 "진짜 9시 뉴스에 나올 뻔했다"는 내용의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 "손님이 신발을 말리겠다며 호텔 방에서 헤어드라이어를 켜둔 채 외출했다"며 "5시간 동안 계속 작동했고 발견 당시 드라이어 일부가 녹아 있었다"고 밝혔다.

이어 "침대 바로 옆에서 사용 중이었다"며 "조금만 늦게 발견했어도 240객실 규모 호텔 전체 화재로 이어질 수도 있었던 상황"이라고 설명했다. 그러면서 "호텔에서 드라이기나 고데기, 충전기류를 켜둔 채 외출하는 건 절대 안 된다"고 경고했다.

당시 긴박했던 상황도 전했다. A씨는 "외부에서 드라이기 소리가 들렸으나 복도에선 안 들려서 10분 넘게 찾아 헤맸다"며 "모든 층을 뛰어다녔다"라고 전했다. 이어 "방문은 잠겨 있었고 창문도 잘 보이지 않아 직원들이 뛰어다녔다"고 전했다.

다만 A씨는 "오해하지 말아달라"며 "대부분의 손님은 좋은 분이지만, 일부 손님이 상식 밖 행동을 하는 게 문제"라고 덧붙였다.

A씨 사연을 본 누리꾼들은 "우연히 드라이기 소리 못 들으면서 참사가 날 뻔했다", "호텔에 낸 돈이 아깝다며 어떻게든 본전 뽑겠다고 전기와 물 등을 막 쓰는 사람이 종종 있다" 등 의견을 남겼다.