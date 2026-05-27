"이 버스 먼저 타요" 기사 솔깃 제안에…"줄 설게요" 중앙대 학생 '훈훈'[오따뉴]

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지난 26일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 '중앙대 학생들에게 사과드립니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 사진은 중앙대 학생들이 버스 탑승을 기다리고 있는 모습. /사진=보배드림 캡처

통학 버스를 기다리던 중앙대학교 학생들이 버스 기사의 '솔깃한' 제안을 정중히 사양하고 원칙과 질서를 지킨 일화가 전해져 누리꾼들의 마음을 훈훈하게 했다.

지난 26일 온라인 커뮤니티 '보배드림'에는 '중앙대 학생들에게 사과드립니다'라는 제목의 글이 올라왔다.

자신을 현직 고속버스 기사라고 밝힌 글쓴이 A씨는 "오늘 저의 배차는 서울 고속버스터미널과 성모병원 사이에서 안성 중앙대 학생들을 안성 중앙대까지 모시는 거였다"고 밝혔다. 이어 "오전 7시55분께 2대의 버스가 동시에 들어갔는데 대충 봐도 대기하고 있는 학생 수가 80명 이상이었다"고 상황을 전했다.

A씨는 앞차가 학생들을 어느 정도 태웠다고 생각하고, 대기 중인 긴 행렬의 중간 정도에서 문을 연 다음 "학생, 이 버스 타요. 앞차가 다 태우길 기다렸다가는 시간이 오버될 것 같아요. 이쯤에서 타면 중간 정도 되는 것 같아요"라고 제안했다.

그러자 문 앞에 서 있던 여학생은 "기사님, 여기 모두 줄 서 있는데 중간에서 제가 기사님의 버스를 타는 건 아니라고 생각합니다"라며 A씨의 제안을 정중히 거절했다. 이어 바로 뒤에 서 있던 남학생도 "기사님, 저희는 줄을 서서 타겠습니다. 그게 맞는 것 같습니다"라고 동조했다.

A씨는 "저는 무안해져 조용히 문을 닫았고 앞차가 인원수를 다 태우고 출발하는 걸 확인한 후에야 앞으로 줄을 서 있던 학생들을 태웠다"면서 "학생들, 미안해요. 아저씨가 생각이 짧았어요"라고 사과했다. 그러면서 "버스 탑승은 선착순이며 오늘 아침에도 8명 정도가 못 탔다"고 부연했다.

A씨가 함께 공개한 사진에는 앞에 선 버스를 타려고 줄을 서 있는 대학생들이 뒷모습이 찍혀있다.

사연을 접한 누리꾼들은 "중앙대 학생들도, 버스 기사도 둘 다 멋있다"고 칭찬했다. 한 누리꾼은 "학생들도 기사님의 배려를 이해하고 감사해할 것이다. 다들 배려심 넘치는 아침"이라며 감동했다. 또 다른 누리꾼도 "기사님의 배려와 학생의 준법정신 두 가지 다 칭찬받아 마땅하다. 미안해하지 말라"라고 댓글을 남겼다.