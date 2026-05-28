K-뷰티 '세계로 세계로'…중기부, 국내 최대 화장품 페스타 연다

한성숙 중소벤처기업부 장관이 27일 서울특별시 강남구 코엑스에서 열린 '코스모뷰티서울 × K-뷰티 페스타' 개막식에서 전시·상담 부스를 둘러보고 있다./사진=중기부 제공.

중소벤처기업부와 ㈜한국국제전시는 27일부터 29일까지 코엑스에서 '코스모뷰티서울 × K-뷰티 페스타'를 개최한다고 밝혔다.

'코스모뷰티서울 × K-뷰티 페스타'는 유망 K-뷰티 제품의 글로벌 진출 지원을 위해 1987년부터 매년 개최되고 있는 뷰티 분야 우리나라 최대 규모의 국제 전시회다. 지난해부터 민간이 주도하고 정부가 지원하는 민·관 협업 방식으로 추진하고 있다.

올해는 K-뷰티 기업 521개사가 참여하고 해외 바이어도 56개국에서 180개사를 초청하는 등 역대 최대 규모로 개최된다. 우수제품 전시·체험, 해외 바이어와의 B2B 상담, K-뷰티 글로벌 진출 관련 세미나 등 다양한 프로그램이 운영된다.

우선 코엑스 A홀과 B홀, 로비 공간 등에 참여기업의 우수제품을 살펴보고 직접 체험할 수 있는 전시·상담 부스가 마련된다. 특히 참여기업 중 혁신성 등을 인정받아 '루키 오브 더 이어' 수상기업으로 선정된 14개 혁신 제품을 한데 모은 특별관이 운영된다.

부천산업진흥원, 제주테크노파크, 인천테크노파크에서 지원한 기업들의 제품을 전시하는 단체관도 마련된다. A홀과 B홀을 연결하는 브릿지 공간에 프리미엄 제품 40개를 집중 전시하는 '프리미엄 브릿지 존'도 선보인다.

또 유럽 전역에 1000여개 판매점을 보유한 대형 유통사(Fnac Darty), 캐나다를 대표하는 럭셔리 백화점 체인(Holt Renfrew), 중남미 지역 최대 이커머스 플랫폼(Mercado Libre) 등 해외 빅바이어(대형 구매자)들과 참여기업 간 기업 간 기업 거래(B2B) 상담도 계획돼 있다. 이들 지역 진출을 희망하는 브랜드사들이 새로운 판로개척을 할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.

아울러 최신 글로벌 뷰티 시장 트렌드를 소개하는 여러 세미나와 유럽을 포함한 세계 각국의 규제 정보를 제공하고 맞춤형 진출전략 등을 자문하는 컨퍼런스, 그리고 참여자 간 교류 시간도 마련돼 있다.

개막식에 참석한 한성숙 중기부 장관은 "지난해 수출액 114억달러로 역대 최고치를 달성하는 등 매년 최대 수출실적을 달성하고 있는 K-뷰티 글로벌 성장의 중심에는 중소 브랜드사들의 혁신 역량이 자리매김하고 있다"며 "화장품 외에 뷰티 디바이스나 친환경 원료, 포장재 등 뷰티 생태계 전반이 골고루 성장할 수 있는 방안들을 조만간 마련해 시행하는 등 K-뷰티 글로벌 지속 성장을 위해 정책적 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.