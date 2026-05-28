마트서 산 참외 먹으려다 깜짝…"이쑤시개 꽂혀, 모르고 먹었으면 끔찍"

국내 한 마트에서 구입한 참외 속에서 이쑤시개로 보이는 이물질이 나왔다는 사연이 온라인에서 화제다. /사진=뉴스1(스레드 갈무리)

국내 한 마트에서 구입한 참외 속에서 이쑤시개로 보이는 이물질이 나왔다는 사연이 전해졌다.

28일 SNS(소셜미디어) 등에 따르면 스레드 이용자 A씨는 최근 여러 장의 사진을 공유하며 "참외 안에서 이쑤시개가 나왔다"고 밝혔다.

A씨가 올린 사진에는 반으로 잘린 참외 모습이 담겼는데, 참외 속에 이쑤시개로 보이는 이물질이 꽂혀 있었다. 참외 겉면에선 이쑤시개로 찌른 듯한 작은 구멍 자국도 보였다.

국내 한 마트에서 구입한 참외 속에서 이쑤시개로 보이는 이물질이 나왔다는 사연이 온라인에서 화제다. /사진=뉴스1(스레드 갈무리)

A씨는 "국내 한 마트에서 산 참외인데 겉면에 구멍이 있길래 무엇일까 싶었다"며 "반으로 잘랐더니 참외 속에 이쑤시개가 꽂혀 있더라"고 주장했다.

이어 "이게 왜 있는 거냐? 어디에 쓴 이쑤시개인지 몰라 찜찜해서 그냥 폐기한다"며 "모르고 먹었으면 (입 안이 크게 다치는 등) 끔찍했을 것 같다"고 했다. A씨는 "다들 과일 살 때 자세하게 살펴보라"고 덧붙였다.

사진을 본 한 누리꾼은 "농가에서 한 일이 아니라 마트에서 누군가 장난친 것 같다"며 "시식용 이쑤시개를 몰래 판매용 참외에 꽂은 것 아니면 설명이 안 된다"고 했다.

참외 농가 아들이라고 밝힌 한 네티즌은 "참외 재배 및 수확 과정에서 이쑤시개와 만날 일은 전혀 없다"며 "유통 과정에서 문제가 생긴 것 같으니 환불해 달라고 해야 한다"고 조언했다.