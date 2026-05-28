'순하리 진' 5년간 8200만캔 판매..."롯데월드타워 1.7만개 높이"

롯데칠성(108,200원 ▼2,200 -1.99%)음료의 '순하리 진'이 출시 이후 5년 동안 지속적인 성장세를 이어가며 국내 대표 과실탄산주로 자리잡았다.

롯데칠성음료는 '순하리 진'이 2021년 5월 '순하리 레몬진' 출시 이후 5년간 8200만캔(355ml)의 누적 판매량을 기록했다고 28일 밝혔다.

이는 하루 평균 약 4만5000캔이 팔린 수치다. 한 캔의 높이가 12cm인 순하리 레몬진 355ml 제품 8200만캔을 일렬로 세울 경우 서울에서 부산(430km)을 약 11.5회(9840㎞) 왕복할 수 있는 거리다. 또 롯데월드타워(555m) 1만7730채를 쌓은 것과 같다.

'순하리 진'의 가파른 성장세는 매출 추이로도 확인된다. 출시 첫 해인 2021년 매출은 51억원을 기록한 것을 시작으로 해마다 꾸준히 상승하며 작년까지 연평균 약 34%의 성장률을 기록했다.

올해 '순하리 진'은 더욱 눈에 띄는 성장세를 이어가고 있다. 올해 1분기 65억원의 매출을 달성하며 전년 동기대비 74.4% 성장하는 등 상반기 매출까지 감안하면 지난해 매출을 넘어설 것으로 보인다.

'순하리 진'의 흥행 배경엔 출시 당시 코로나19 이후 주류 시장을 뒤흔든 '혼술' 및 '저도주' 문화와 더불어, 다양한 종류의 술과 음료를 섞어 마시는 '믹솔로지(Mixology)' 트렌드가 있다. 탄산수와 레몬 등 과일을 위스키에 곁들이는 하이볼 문화가 대중화되면서 인기를 끌었다. 또 헬시플레저(Healthy Pleasure) 트렌드에 맞춰 당류를 완전히 뺀 '제로 슈거(Zero Sugar)' 제품으로 리뉴얼한 게 주효했다.

롯데칠성음료 관계자는 "'순하리 진'은 변화하는 소비자의 라이프스타일과 트렌드를 정확히 파악하고, 진짜 과일의 맛과 청량감을 전달하기 위해 끊임없이 노력한 결과물"이라며 "앞으로도 국내 대표 과실탄산주로서의 브랜드 입지를 더욱 공고히 하고, 소비자들의 다채로운 취향을 만족시킬 수 있는 마케팅을 이어갈 계획이다"고 말했다.