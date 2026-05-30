정용진 회장, '탱크데이' 대국민 사과…서소문 고가차도 붕괴[이주의 픽]

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정용진 신세계그룹 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스 '탱크데이' 논란에 대해 대국민 사과를 하고 있다./ 사진=머니투데이 DB

첫 번째는 '5·18 탱크데이' 마케팅 데이에 대한 정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과다.

정 회장은 지난 26일 서울 강남구 조선팰리스호텔에서 대국민 사과 기자회견을 열고 "이번 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해, 많은 분들께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다는 사실을 매우 무겁게 받아들이고 있다"고 말하며 고개를 숙였다.

정 회장은 "이유가 무엇이든 국민 여러분의 마음에 상처를 드린 것은 그 책임이 결코 가볍지 않다"며 "어떠한 변명도 하지 않겠다. 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다. 제 잘못이다"라고 했다.

그러면서 "각자 생각은 다를 수 있지만 더 좋은 대한민국을 만들고 더 나은 세상을 미래 세대에게 남겨주고 싶다는 마음만큼은 우리 모두 같다고 믿는다"며 "저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 이번 일을 통해 더 낮은 자세로 배우고, 더 노력하겠다. 더 많이 듣겠다. 더 무겁게 책임지겠다"고 했다.

앞서 스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 텀블러 판매 행사를 홍보하며 '탱크데이', '책상에 탁'이라는 표현을 사용해 논란이 됐다. '탱크'는 5·18 민주화운동 당시 광주에 투입된 계엄군 장갑차를, '책상에 탁'은 1987년 박종철 고문치사 사건 당시 경찰 발표를 떠올리게 한다는 비판이 쏟아졌다.

논란이 확산하자 스타벅스는 행사를 중단하고 관련 이벤트 페이지와 SNS(소셜미디어) 게시물을 삭제했다. 정 회장은 손정현 전 스타벅스 코리아 대표 등을 해임하고 대국민 사과문을 발표했음에도 사태가 수그러들지 않자 직접 사과에 나섰다. 다만 정 회장의 사과 후에도 논란의 여파가 이어지는 모양새다.

논란이 불거진 지난 18일부터 24일까지 일주일간 스타벅스 결제금액은 237억원으로 전주(322억원) 대비 26.3% 감소했다. 5·18기념재단 등 단체들은 정 회장과 손정현 전 스타벅스 코리아 대표, 마케팅 담당자 등을 고소하고 나섰다. '탱크데이' 마케팅이 광주시민에 대한 명예훼손이며 정 회장의 사과는 진정성이 없다고 주장했다.

지난 26일 오후 2시33분쯤 서울 서대문구 서소문 미근동 고가차도 철거 현장에서 철거 중이던 고가구조물이 무너지는 사고가 발생했다. /영상=온라인 커뮤니티

두 번째는 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사 붕괴 사고다.

지난 26일 오후 2시33분쯤 서울 서대문구 서소문 미근동 고가차도 철거 현장에서 철거 중이던 고가구조물이 무너지는 사고가 발생했다.

이 사고로 철거 작업 차량 1대와 작업자 6명이 붕괴한 구조물 아래 매몰됐다. 3명이 사망했고 부상자 3명 중 1명은 중상, 2명은 경상을 입었다.

사고는 안전 점검 중에 발생했다. 서소문 고가차도는 1966년 준공됐으며 폭 15m 규모의 왕복 4차선 도로다. 정밀 안전 진단 결과 D등급 판정을 받아 지난해 9월부터 철거 작업이 진행돼 왔다.

사고 후 주변 도로는 전면 통제됐으며 서울역~신촌역 간 열차 운행도 중단됐다.

신고를 받고 출동한 소방 당국은 오후 2시38분쯤 현장에 도착해 '대응 1단계'를 발령하고 구조에 나섰다. 현장에는 소방 인력 62명과 장비 16대가 투입됐다. 당국은 오후 4시40분쯤 구조를 완료했다.

사고 수습 당국은 정확한 사고 경위와 붕괴 원인, 공사 과정에서의 안전 수칙 준수 여부 등을 조사할 방침이다.