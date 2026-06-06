'시즌 1호' 벤치클리어링 폭발! 왜? 키움-두산 신경전, 임병욱 타임 요청→곧바로 최민석 145㎞ 속구 맞자 감정 터졌다' [잠실 현장]

6일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기에서 올 시즌 KBO 리그 첫 벤치클리어링이 발생했다. 키움의 임병욱이 타임 요청 후 두산 선발 최민석의 2구째 속구에 엉덩이를 맞자 마운드를 향해 걸어갔고, 양 팀 선수들이 벤치를 박차고 나와 벤치클리어링이 일어났다. 최민석이 즉각 사과하고 양의지가 임병욱을 저지하는 등 더 큰 불상사 없이 상황은 마무리됐다.

6일 두산 베어스와 키움 히어로즈의 벤치클리어링 모습. /사진=티빙 중계화면 갈무리

올 시즌 KBO 리그 첫 벤치클리어링이 발생했다.

6일 서울 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 2026 신한 SOL KBO 리그 정규시즌 맞대결. 주말 3연전 중 두 번째 경기.

이날 두산이 6-1로 앞선 가운데, 키움의 6회초 공격. 선두타자 임병욱이 타석에 들어섰다. 여전히 마운드에는 두산 선발 최민석이 서 있었다.

초구는 스트라이크. 그리고 2구째를 던지려는 순간. 임병욱이 타임을 외치며 한 박자 쉬어갔다.

그리고 타격 준비를 마친 임병욱. 최민석의 2구째 속구(145km)가 그만, 임병욱의 엉덩이 쪽을 그대로 강타했다. 몸에 맞는 볼이었다.

그런데 이 순간, 공에 맞은 임병욱이 순간적으로 감정을 참지 못한 채 마운드를 향해 걸어갔다. 동시에 두산과 키움 선수들이 벤치를 박차고 우르르 몰려나오는 벤치클리어링이 발생했다.

순간적으로 오해를 할 수도 있었던 상황이었다. 타임을 한 차례 요청한 뒤 곧바로 몸에 맞는 볼이 날아왔기 때문이었다.

다만 최민석은 몸에 맞는 볼을 던진 뒤 즉각 모자를 벗으며 사과의 뜻을 표하기도 했다.

다행히 더 큰 불상사로는 번지지 않았다. 두산의 안방마님 양의지는 곧장 임병욱이 마운드로 향하는 걸 몸으로 저지하기도 했다. 이후 양 팀 코치들까지 나왔고, 서로 이야기를 나눈 끝에 각자 자신의 더그아웃으로 돌아갔다.

최민석은 이후 재차 임병욱에게 모자를 벗으며 사과의 뜻을 전했고, 임병욱 역시 최민석이 전한 사과의 뜻을 받아들이며 벤치클리어링 사태는 막을 내렸다.

한편 6회초가 종료된 시점 기준, 두산은 키움에 6-1로 앞서 있다.