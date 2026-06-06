'바르사·리버풀 클래스 영원하네' 클라위버르트 선제골→제라드 '대포알' 동점골... '챔피언스 임팩트' 1-1 팽팽 (전반 종료)

바르셀로나 레전드와 리버풀 레전드가 '2026 챔피언스 임팩트 인 서울'에서 전반전을 1-1로 마쳤다. 바르사 레전드의 클라위버르트가 이니에스타의 패스를 받아 선제골을 넣었다. 리버풀 레전드의 제라드가 동점골을 기록하며 전반전은 팽팽하게 마무리됐다.

바르셀로나 레전드(팀명 바르사 레전드)와 리버풀 레전드(더레즈 레전드)가 영원한 클래스를 자랑하고 있다.

바르사 레전드와 더레즈 레전드가 6일 오후 6시 서울월드컵경기장에서 열린 '2026 챔피언스 임팩트 인 서울'에서 전반전을 1-1로 마쳤다.

이날 '바르사 레전드'는 안드레스 이니에스타, 카를레스 푸욜, 세르히오 부스케츠, 데쿠, 조르디 알바, 에릭 아비달, 하비에르 마스체라노, 히바우두, 파트릭 클라위버르트 등 추억의 스타들이 총 출전했다.

리버풀 레전드들로 구성된 '더 레즈 레전드' 면면도 화려했다. 스티븐 제라드, 예지 두덱, 사미 히피아, 욘 아르네 리세, 로비 킨, 디르크 카윗 등이 한국 팬들 앞에 등장했다.

바르사 레전드가 이니에스타를 앞세워 먼저 골문을 위협했다. 왼쪽 측면을 파고든 알바의 컷백에 이어 이니에스타가 페널티박스 안에서 슛을 때렸지만 골대를 벗어났다.

대부분 선수가 은퇴한 지 시간이 꽤 흐른 만큼 현역 시절보다 스피드와 정교함은 떨어졌지만, 이는 오히려 재미 요소를 더했다. 왼쪽 윙어로 나선 리세는 패스 미스를 범한 뒤 아쉬운 듯 고개를 갸우뚱하기도 했다.

전반 중반에 접어들자 바르사 레전드가 공세를 퍼부었다. 전반 18분 아크서클 부근에서 히바우두가 옆으로 내준 볼을 알레이스 비달이 슈팅했지만 예지 두덱 골키퍼가 몸을 날려 막아냈다.

2분 뒤 콰레스마가 화려한 개인기로 수비수를 제친 뒤 때린 슈팅이 골대 상단을 강타했다. 이어 마스체라노의 중거리 슈팅을 두덱 골키퍼가 또 몸을 날려 쳐냈다.

하이드레이션 브레이크에 불의의 사고로 세상을 떠난 리버풀 출신의 고(故) 디에고 조타의 추모 시간도 진행됐다. 관중들은 기립해 박수치며 조타를 애도했다.

몰아치던 바르사 레전드가 결국 선제골을 넣었다. 중원 사령관 이니에스타가 정교한 침투 패스를 찔렀고, 클라위버르트가 골키퍼와 일대일 상황에서 침착하게 마무리했다.

잠잠하던 리버풀이 반격에 성공했다. 동점골을 주인공은 '캡틴' 제라드였다. 전반 33분 문전 혼전 상황에서 흘러나온 볼을 제라드가 호쾌하게 차 넣어 골망을 흔들었다.

하지만 리버풀은 동점골을 이후에도 좀처럼 흐름을 가져오지 못했다. 전반 막판까지 바르셀로나의 공격 축구는 계속됐다. 전반 42분 마스체라노 빨랫줄 슈팅이 골대 상단을 맞고 나갔고, 2분 뒤 이니에스타의 날카로운 슈팅도 두덱 골키퍼가 쳐냈다.

전반은 바르셀로나의 우세 속에 1-1로 종료됐다.