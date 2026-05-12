목표수익률 6% '가치플러스 목표전환형2호' 펀드 출시

한국투자증권은 자회사 한국투자밸류자산운용이 국내 주식의 핵심가치에 집중 투자하는 '한국밸류 가치플러스 목표전환형 증권투자신탁2호(채권혼합)'를 출시한다고 12일 밝혔다.

한국밸류 가치플러스 목표전환형2호는 투자자산 총액의 50% 미만을 지속 성장 가능한 핵심가치를 보유한 국내 주식과 ETF(상장지수펀드)에 투자하고, 나머지 약 50% 수준은 2년 이하 국공채와 AA등급 이상 우량채권에 투자한다. 이를 통해 주식 편입을 통한 수익 기회와 채권 중심의 안정적인 인컴 수익을 함께 추구한다.

펀드는 목표수익률 6%(A클래스 기준, 보수공제 후, 세전)를 달성하면 채권형 펀드로 전환해 6개월 후 상환하는 구조다 단, 펀드 설정일로부터 6개월 이내 운용 전환이 이뤄질 경우에는 설정일로부터 1년 후 상환한다.

주식 부문은 성장가시성과 이익신뢰성을 갖춘 기업을 중심으로 운용한다. 편입 대상은 성장가치, 이익가치, 주주가치, 절대가치 등 네 가지 기준에 따라 선별한다. 모집 기간은 오는 22일까지다.

한국투자밸류자산운용 관계자는 "해당 펀드는 국내 핵심가치주에 선별 투자하면서 우량채권을 함께 편입해 변동성 관리와 수익 기회를 동시에 추구하는 상품"이라며 "시장 변화 속에서도 기업의 본질가치와 성장 가능성을 기반으로 안정적인 운용 성과를 추구할 계획"이라고 말했다.