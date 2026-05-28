녹십자, 큐레보 매각으로 대규모 현금유입 기대…목표가↑-키움

GC녹십자 CI /사진=GC녹십자

키움증권(376,750원 ▼14,250 -3.64%)이 GC녹십자(144,800원 ▼5,400 -3.6%)의 목표주가를 기존 18만원에서 21만원으로 올렸다.

허혜민 키움증권 연구원은 "GC녹십자는 관계사인 큐레보 지분 매각으로 올해 3분기 약 3000억원 규모의 현금 유입이 전망된다"며 "기존 큐레보와의 계약이 승계돼 지분매각 대금 외에도 구속력 있는 CMO(위탁생산) 계약과 글로벌 매출에 연동된 로열티를 받게 된다"고 말했다.

전날 일라이릴리는 녹십자의 관계사인 미국 백신개발 전문 바이오텍 큐레보를 최대 15억달러(약 2조3000억원)에 인수한다고 발표했다. GC녹십자는 일라이릴리에 큐레보의 주식 2107만5336주를 약 5499억원에 양도한다고 공시했다. 양도 예정일은 오는 8월24일이다.

일라이릴리는 큐레보를 포함해 백신업체 3곳을 인수하면서 본격적으로 백신 영역 확장에 나선 것으로 보인다.

허 연구원은 "글로벌 CMO 물량 공급과 매출 기반 로열티 등으로 추후 캐시카우 역할을 톡톡히 할 것"이라며 "큐레보의 아메조스바테인(차세대 대상포진 백신 후보물질) 상업화 관련 CMO와 로열티 가치 등을 반영해 목표주가를 상향한다"고 했다.