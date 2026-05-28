[더벨]알로이스, '아틀라스링크' 사명 변경 추진

알로이스는 28일 사명을 아틀라스링크로 변경할 예정이라고 밝혔다. 로아앤코홀딩스와의 전략적 협력 관계를 강화하며 경영 안정성과 대외 신뢰도를 높이고 중장기 성장 전략 실행 기반을 공고히 할 것으로 기대했다. 다음달 12일 임시주주총회에서 사명 변경 안건과 함께 AI 기반 영상 스트리밍 및 데이터 전송 최적화 알고리즘 개발업 등 신규 사업목적 추가 안건을 상정할 예정이다.

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알로이스(1,528원 ▲349 +29.6%)는 28일 사명을 아틀라스링크로 변경할 예정이라고 밝혔다.

알로이스는 로아앤코홀딩스가 현 경영진에 대한 지지 의사를 밝히며 전략적 협력 관계를 강화했다고 설명했다. 이번 협력을 통해 경영 안정성과 대외 신뢰도를 높이고 중장기 성장 전략 실행 기반을 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

알로이스는 다음달 12일 개최 예정인 임시주주총회에서 사명을 '주식회사 아틀라스링크'로 변경하는 안건을 상정할 예정이다. 여기에 신규 사업목적 추가 및 정관 정비 안건도 상정한다.

신규 사업목적으로는 △인공지능(AI) 기반 영상 스트리밍 및 데이터 전송 최적화 알고리즘 개발업 △지능형 엣지 컴퓨팅 기반 멀티미디어 장치 제조 및 판매업 △CPO 및 광집적회로 기술 적용 통신단말기 설계·개발업 △차세대 유·무선 통합 게이트웨이 및 네트워크 장치 제조·판매업 △클라우드 컴퓨팅 및 분산처리 시스템 미들웨어 솔루션 개발업 등을 추가할 예정이다.

새 사명인 '아틀라스링크'는 전 세계를 연결하는 글로벌 연결 인프라 기업이라는 비전을 담고 있다. 회사는 기존 주력 사업의 해외 시장 경쟁력을 강화하는 동시에 AI 기반 데이터 처리·영상 스트리밍·초고속 네트워크·엣지컴퓨팅 등 신규 사업 기회를 적극 발굴한다는 계획이다.

신정관 알로이스 대표는 "전략적 파트너십을 기반으로 안정적인 경영 환경을 강화하고 회사의 본질적 성장과 주주가치 제고에 집중하겠다"며 "임시주주총회를 기점으로 아틀라스링크라는 새 브랜드 아래 글로벌 연결 인프라 시장에서 실질적인 사업 성과를 만들어가겠다"고 말했다.