국가AI전략위 성과 발표…배경훈 "AI 정책 지속 점검·지원"

임문영 국가인공지능전략위원회 상근부위원장이 지난 2월 25일 서울 중구 서울스퀘어에서 국가인공지능전략위원회 제2차 전체회의를 주재하고 있다/사진=과학기술정보통신부 제공 /사진=류현주

국가인공지능전략위원회가 지난해 9월 출범 이래 그간의 주요 성과를 발표하며 앞으로도 정부의 'AI 3대 강국 도약' 비전을 뒷받침할 것이라고 밝혔다.

1일 위원회에 따르면 지난 1월 'AI기본법' 시행에 따라 법정기구로 자리매김한 위원회는 10개 분과위원회, 2개 특별위원회, 1개 TF를 운영 중이다.

위원회는 출범 한 달만인 지난 2월 '대한민국 인공지능행동계획'을 수립했다. 행동계획은 'AI 3강 도약' 비전 아래 △AI혁신 생태계 조성 △범국가 AI기반 대전환 △글로벌 AI기본사회 기여라는 3대 정책축을 중심으로 99개 실행과제와 326개의 정책권고를 담은 범정부 실행전략이다.

특히 AI산업 발전과 창작자 권익 보호가 충돌하는 '저작물 AI 학습 활용' 이슈에 대해서는 협·단체 공개간담회와 위원회-과기정통부-문체부 장관급 회동 등의 적극적인 노력을 통해 4대 핵심과제에 합의하며 AI산업과 창작자 생태계가 상생할 수 있는 사회적 타협점을 마련했다.

아울러 위원회는 지난해 발생한 국가정보자원관리원(대전센터) 화재 및 연이어 발생한 보안 대형사고에 대응해 2건의 근본 대책을 마련해 발표했다. 우선 안전조치 강화 및 재해복구(DR) 체계 구축 등 국가정보관리시스템을 근본적으로 재설계하기로 했다. 국가정보자원관리원 대전센터 시스템 등을 대상으로 올해 134개 DR을 우선 구축하고, 이 중 3개 핵심 시스템(디브레인·우편정보시스템·안전디딤돌)에 대해서는 민간 클라우드 기반 DR 구축 선도 프로젝트를 추진하고 있다. 아울러 '보안 취약점 신고·조치·공개 제도(CVD/VDP) 도입 로드맵'을 마련해 화이트해커를 활용해 망·시스템의 취약점을 상시 발굴·신고·조치·공개하는 사전 예방 중심의 보안 패러다임으로 전환해 나갈 계획이다.

정책 투명성 제고도 이어간다. 위원회는 정부 AI 정책의 투명성을 높이기 위해 41개 부처 741개 사업, 총 9조9000억원 규모의 올해 정부 AI 예산정보를 통합 공개하고 분야별·부처별 정부 AI 투자 흐름을 국민과 산업계가 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 또한 공공 분야에서 AI시대 데이터 활용 환경 조성을 선도하기 위해 온메일 등 정부 시스템에 hwp 파일 첨부를 제한하기로 행안부·문체부와 합의하고 개방형 문서 포맷(HWPX, 마크다운 등) 확산도 추진하고 있다.

글로벌 협력도 강화하고 있다. 지난해 UAE 국빈 방문의 후속 조치로, 실질적인 협력 성과를 창출하기 위해 5개 분야 워킹그룹을 총괄 운영하여 실무 협의를 이어왔으며, 이달 12일부터 13일까지 '한-UAE AI 인프라·반도체 투자포럼'을 관계부처와 공동으로 개최했다.

배경훈 부위원장 겸 과학기술부총리는 "위원회는 출범 이래 행동계획 수립, 국가적 현안 대응, 정책 투명성 제고에 이르기까지 'AI 3강 도약'을 위한 토대를 단단히 다져왔다"며 "앞으로도 위원회는 국가 AI 컨트롤타워로서 범정부 AI 정책과 사업을 지속 점검·지원하고, 현장 소통을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.