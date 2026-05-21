용마로지스, 안성 신허브 물류센터 착공…"스마트 물류 시대 연다"

황병운 용마로지스 대표이사 사장이 지난 15일 용마로지스 안성 신허브 물류센터 착공식에서 인사말을 하고 있다./사진= 용마로지스

동아쏘시오그룹의 종합 물류 기업 용마로지스가 지난 15일 미래 물류 경쟁력 강화를 위한 '안성 신허브 물류센터' 착공식을 열었다고 21일 밝혔다.

착공식에는 황병운 용마로지스 사장과 임직원을 비롯해 강정석 동아쏘시오위원회 위원장, 김민영 동아쏘시오홀딩스(89,600원 ▲1,300 +1.47%) 사장, 백상환 동아제약 사장, 박윤이 아벤종합건설 사장 등 각 그룹사 사장단과 관계자들이 참석해 신허브 물류센터의 성공적인 건립을 기원했다.

내년 준공 예정인 신허브 물류센터는 지하1층~지상 3층, 연면적 3만9815㎡(1만2044평) 규모로 조성된다.

용마로지스는 이곳에 최첨단 스마트 물류 인프라를 구축할 계획이다. 1층 택배터미널에는 자동화 분류기를, 3층 풀필먼트센터에는 AMR(Autonomous Mobile Robot,자율주행 피킹로봇)을 도입한다. 자동화 설비를 통해 수작업을 최소화하고, 물류 프로세스 전반을 개선해 생산성을 극대화한다.

아울러 지능형 CCTV를 도입해 화재와 안전사고를 실시간으로 예방하고, 지게차에 레드라인빔을 설치해 안전 보건 관리체계를 구축할 예정이다.

동시에 태양광 발전설비와 스마트 조명 시스템을 갖추고 심야 전기를 활용한 지게차 충전 시스템을 도입해 탄소 배출을 줄이는 친환경 물류 인프라를 실현할 계획이다.

앞서 용마로지스는 한국교통연구원으로부터 스마트물류센터 예비 인증 2등급을 획득한 바 있다.

황병운 용마로지스 대표이사 사장은 "물류 혁신을 선도할 신허브 물류센터의 첫 삽을 뜨게 되었다"며 "안성 신허브 물류센터는 단순한 물류 거점을 넘어 최첨단 기술과 네트워크를 결합해 고객 가치를 극대화할 스마트 물류의 중심이 될 것"이라고 말했다.