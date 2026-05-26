"아, 스트레스" 야식으로 확 풀려다가…'우울증 위험' 오히려 쑥

사진은 기자가 요청한 인공지능(AI) 생성 이미지. /사진=챗GPT

잦은 야식 섭취나 아침을 거르는 등의 불규칙한 식사 습관이 우울증 위험을 높이는 것으로 나타났다.

태혜진 가톨릭대학교 서울성모병원 평생건강증진센터 교수 연구진(교신저자 채정호 정신건강의학과 교수)은 최근 국내 성인 2만여명의 대규모 데이터를 분석한 결과, 식사가 불규칙할수록 우울 증상을 경험할 위험이 커지는 것으로 나타났다고 26일 밝혔다. 연구 결과는 정신의학 분야 국제학술지 '정서장애'(Journal of Affective Disorders, IF 4.9) 6월호에 게재됐다.

연구진은 질병관리청 국민건강영양조사의 2014~2022년 데이터를 활용, 한국 성인 2만1568명을 분석했다. 우울 증상을 환자건강설문지(PHQ-9)로 평가하고 다변량 로지스틱 회귀분석 등 통계적 기법을 통해 불규칙한 식사 빈도와 우울 증상 간 연관성을 검증했다.

식사가 불규칙할수록 우울 증상은 꾸준히 높아진다. 가로축은 식사 불규칙 정도(0점=가장 규칙적 → 3점=가장 불규칙), 세로축은 우울 증상 점수(PHQ-9)의 변화량을 나타낸다. 식사가 불규칙 할수록 우울 증상이 꾸준히 심해지는 것을 확인했고 나이, 소득, 흡연, 운동 등 다른 영향 요인을 보정 후에도 같은 경향을 보였다. /사진제공=서울성모병원

그 결과 주요 식사가 불규칙한 성인은 규칙적인 성인 대비 우울 증상 경험 위험이 약 1.55배 높은 것으로 나타났다. 이 연관성은 소득·교육·흡연·음주·운동·기저질환 등 여러 교란 변수를 보정한 후에도 유지됐다. 전체 참여자 중 5.2%(1131명)가 임상적으로 유의미한 우울 증상을 보였고 이들 집단에서 불규칙 식사 빈도와 아침 결식 비율이 모두 유의하게 높았다.

또 연구진은 식사 다양성을 곡류·채소·과일·육류·두류 및 견과류·유제품 등 6개 식품군의 섭취 여부로 계산했는데, 다양한 식품군을 골고루 섭취할수록 불규칙 식사가 우울에 미치는 부정적 영향은 줄어드는 것으로 나타났다. 반면 식사 다양성이 낮은 집단에선 불규칙 식사의 영향이 가장 강하게 확인됐다.

특히 아침 식사의 중요성이 강조됐다. 아침을 자주 거르는 경우 불규칙 식사와 우울 증상 간 연관성은 더 커졌다. 아침을 거르지 않는 경우에도 불규칙 식사의 위험은 유의하게 있었지만 그 강도는 상대적으로 낮았다. 연구진은 "아침 식사가 하루의 대사 리듬과 행복 호르몬 세로토닌, 스트레스 호르몬 코르티솔 분비를 안정화해 정서 조절 능력을 지지하기 때문"이라고 해석했다.

다양하게 먹으면 불규칙 식사의 '우울 위험'을 낮출 수 있다. 그림 2의 분석을 식사 다양성이 낮은 집단, 보통인 집단, 높은 집단 세 그룹으로 나눠 비교한 결과 식사 다양성이 낮은 집단(노란색)은 식사가 조금만 불규칙해져도 우울 점수가 가파르게 올랐다. 반면 다양성이 높은 집단(붉은색)은 불규칙 식사에도 우울 점수 상승이 훨씬 완만했다. /사진제공=서울성모병원

성별·흡연 여부·야식 습관에 따른 하위 집단 분석에선 남성·흡연자·야식 습관이 있는 성인에서 불규칙 식사가 우울에 미치는 영향이 더 두드러졌다. 특정 생활 습관 집단에 대해 더 집중적인 식생활 개입이 필요할 것으로 보인다.

연구를 주도한 태혜진 교수는 "우울증 예방에 있어 무엇을 먹느냐는 물론 얼마나 규칙적으로 먹느냐가 중요하다는 것을 대표성 있는 대규모 데이터로 입증한 데 의미가 있다"며 "규칙적인 식사와 아침 결식 예방, 다양한 식품군 섭취의 세 원칙은 약물 치료 없이도 일상에서 즉시 실천할 수 있는 우울증 예방 전략이 될 수 있다"고 강조했다.