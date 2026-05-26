"중년 어깨 통증 주범 '회전근개 부분파열', 콜라겐이 치료 판 바꿀 것"

힘찬병원 최경원 진료원장이 회전근개 부분파열 환자를 대상으로 진행한 인체 유래 콜라겐 주입술의 효과를 설명하고 있다. /사진=힘찬병원

50대 이후 어깨 통증의 주요 원인질환이 '회전근개 파열'이다. 회전근개는 어깨 관절을 지탱하는 4개의 힘줄(극상건·극하건·소원건·견갑하건)을 말하는데, 퇴행성 변화로 회전근개 일부가 한 번 찢어지면 스스로 회복하기 어렵다. 그런데 이들 환자에게 '콜라겐'이 회전근개를 재생하는 새로운 치료제로 떠올랐다. 힘찬병원 최경원 진료원장(정형외과 전문의)를 만나 회전근개 부분파열과 '콜라겐 주입' 치료 효과에 대해 들었다.

Q. 회전근개 부분파열은 어떤 질환인가.

"회전근개를 너무 많이 사용했거나 외부로부터 큰 충격을 받아 회전근개가 찢어지면서 손상되는데, 일부만 찢어진 게 '부분파열', '완전히 다 찢어진 게 '완전파열'이다. 회전근개는 한 번 파열되면 시간이 흐를수록 범위가 넓어지면서 완전파열 단계로 이행한다. 초기 부분 파열 단계에서 치료를 놓치지 않는 게 매우 중요하다.

실제로 2022년 미국 유타대학교 연구에 따르면, 20년 동안 보존적 치료를 받은 부분 파열 환자의 42%는 파열 크기가 커졌고, 29%는 힘줄이 완전히 끊어지는 완전파열 단계로 악화했다. 특히 회전근개 일부만 파열됐을 때, 남은 힘줄(회전근개)에 비정상적인 힘이 쏠리면서 통증과 어깨 굳어짐(강직)이 완전파열 때보다 심해진다."

/사진=힘찬병원 관절의학연구소

Q. 부분파열 치료 시 한계점이 지적돼왔는데.

"그렇다. 그간 회전근개 부분파열의 치료 목표는 증상을 조절하고 파열 속도를 늦추는 것에 국한했다. 부분파열 정도가 심하면 어깨 위쪽 힘줄과 부딪히는 뼈를 깎아내고(견봉성형술), 환자가 팔을 덜 쓰는 방법이 권장됐다.

견봉성형술은 힘줄을 자극하는 어깨뼈(견봉)를 다듬어 어깨 관절 내 공간을 넓혀주는 방식이다. 힘줄에 가해지는 물리적 마찰을 줄여 통증 완화, 어깨 관절 기능 개선과 더불어 파열 속도를 늦추는 데 효과적이지만, 손상된 힘줄의 구조적 회복은 기대하기 어려웠다. 이에 의학계에선 견봉성형술처럼 물리적 공간을 확보하는 방법 외에, 파열된 힘줄 조직에 직접 작용하는 콜라겐 주입술의 치료 효과에 대한 임상적 검토가 활발히 이뤄졌다. 힘찬병원은 3년 전 인체 유래 콜라겐 주입술을 임상에 적용했다."

Q. 콜라겐 주입술 효과, 실제로는 어땠나.

"최근 힘찬병원 관절의학연구소는 보존적 치료를 6주 이상 받았지만 좋아지지 않은 극상건(팔을 옆으로 들어 올리는 회전근개) 부분파열 환자 30명(평균 61.5세)을 대상으로, 관절경을 통해 파열된 힘줄 내부에 인체 유래 콜라겐을 직접 주입하는 콜라겐 주입술을 시행해 6개월간 추적했다. 6개월 후 MRI(자기공명영상) 검사 결과, 회전근개 파열 부위의 재생이 1㎜ 이상 나타난 환자가 83.33%(25명)에 달했다. 파열 부위가 2㎜ 이상 줄어든 환자도 26.66%(8명)를 차지했다. 콜라겐 주입술이 힘줄의 조직 재생을 돕고 손상으로 인한 염증을 완화하며 파열 크기를 줄이는 효과를 입증한 것이다.

평균 통증 점수(VAS)도 6.77점에서 2.03점으로 줄었다. 어깨통증 정도, 어깨관절 기능, 가동범위, 어깨근력, 만족도 등을 종합 평가하는 평균 기능 점수(ASES)는 54.16점에서 86.08점으로 향상됐다. 80점 이상은 일상에 지장이 없는 우수한 상태를 의미한다. 인체 유래 콜라겐 주입술이 부분파열 치료의 판을 바꿀 게임 체인저가 될 것으로 기대한다."

/자료=힘찬병원 관절의학연구소

Q. 콜라겐 주입술, 어떤 환자에게 추천하나.

"인체 유래 콜라겐은 기증받은 사체 조직에서 면역반응이 일어날 만한 인자를 제거해서 만든다. 인체 유래 콜라겐이 약해진 힘줄 조직의 재생을 돕는 '지지대' 역할을 수행해 조직 회복을 촉진한다. 콜라겐은 분자량이 커, 먹는 것보다 조직에 주사했을 때 효과가 좋다. 인체 콜라겐엔 히알루론산도 함께 들어있는데, 인체 유래 콜라겐 속 히알루론산이 조직 재생을 돕는다. 콜라겐은 원래 피부·힘줄·근육을 구성하는 프레임으로, 비뇨의학과·성형외과 등에선 조직 재생 목적으로 널리 활용한다. 어깨에 콜라겐을 넣어주면 단백질이 붙어 힘줄이 재생하는 원리다.

하지만 힘줄이 다 떨어져 덜렁거릴 정도의 완전파열 단계 땐 아무리 콜라겐을 주입해도 힘줄이 자라나진 않는다. 어느 정도까지는 힘줄이 뼈에 붙어 있는 공간이 있고, 콜라겐을 머금어줄 수 있는 부분파열 단계에서만 효과가 있다. 부분파열을 방치하면 완전파열이 되고, 더 방치하면 인공관절 수술을 고려해야 한다. 보존적 치료에도 효과 보지 못한 부분파열 때 의사와 상의해 인체 유래 콜라겐 주입술을 고려해보길 바란다."