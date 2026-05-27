루닛-라이카, AI 바이오마커 '루닛 스코프 PD-L1 CAL10' 출시

루닛(17,370원 ▼530 -2.96%)이 글로벌 암 진단 및 디지털 병리 선도기업 '라이카 바이오시스템즈'(이하 라이카)와 AI(인공지능) 기반 PD-L1 바이오마커 솔루션을 출시했다고 27일 밝혔다.

루닛과 라이카는 지난 3월 디지털 병리 솔루션 개발을 위해 협업했다. 그 첫번째 성과로 비소세포폐암의 PD-L1 바이오마커를 연구 목적으로 탐색 및 분석하는 '루닛 스코프 PD-L1 CAL10' 솔루션을 출시하게 됐다.

이 솔루션은 라이카의 PD-L1 항체 'CAL10'에 최적화된 것으로, 폐암 바이오마커인 PD-L1 CAL10을 빠르고 정량적으로 분석한다. 이를 통해 판독자 간 평가 편차를 줄이고, 진단 및 분석 시간을 줄이는 등 일관성과 효율성을 높인 게 특징이다.

루닛 스코프 PD-L1 CAL10은 라이카의 아페리오 GT 450 디지털 병리 스캐너에 연계한 통합 워크플로우를 통해 바로 활용될 수 있다.

카란 아로라 라이카 첨단분석·AI·제약 파트너십 수석 부사장은 "이번 제품 출시로 디지털 병리 연구 환경에서의 유기적인 바이오마커 분석 업무를 지원할 수 있게 됐다"며 "연구자들이 보다 효율적으로 AI 솔루션을 활용할 수 있도록 지원하는 것이 장기 목표"라고 말했다.

서범석 루닛 대표는 "이번 협력을 통해 디지털 병리 연구 분야에서 AI 기반 바이오마커 솔루션의 활용 가능성을 지속 확대해 나갈 것"이라며 "이번 AI 솔루션 출시를 발판으로 글로벌 디지털 병리 및 정밀 종양학 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 방침"이라고 말했다.