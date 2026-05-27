허은철 GC녹십자 대표 "백신 투자 가치 인정받아…전략적 투자 지속 확대"

사진= GC녹십자

GC녹십자(159,700원 ▲16,500 +11.52%)가 미국에 세운 백신 관계회사 '큐레보 백신'이 비만약 '마운자로'로 유명한 일라이릴리에 인수됐다. GC녹십자의 글로벌 백신 투자가 빛을 발했다는 평가를 받는다.

GC녹십자는 미국 관계사 큐레보 백신(이하 큐레보)이 글로벌 제약사 일라이 릴리(이하 릴리)와 발행 주식 전량을 양도하는 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 계약에 따라 릴리는 큐레보의 지분 전체를 인수하며, 큐레보가 개발 중인 차세대 대상포진 백신 후보물질 '아메조스바테인(amezosvatein, 프로젝트명 CRV-101)'에 대한 권리를 확보한다.

계약의 총 규모는 최대 15억달러(약 2조2600억원)다. 거래 종결 시점에 계약금(upfront payment)이 지급되며, 향후 상업화 과정에서 특정 조건을 달성할 경우 잠재적 마일스톤이 추가 유입된다. GC녹십자는 큐레보 지분율 20.3%에 비례한 계약금을 거래 종결과 동시에 수령하게 되며, 이는 향후 당기순이익에 반영될 예정이다.

GC녹십자가 선급금과 마일스톤을 포함해 보유 지분 전체를 양도하며 받는 금액은 약 4599억원이다. 이 중 업프론트(선급금)는 3066억원이고 마일스톤(단계별 기술료)이 1533억원이다. 마일스톤은 일정기간 내 매출 목표 달성 시 45일 이내 지급될 예정이다. 녹십자의 큐레보 지분 양도 예정일은 오는 8월24일이다.

큐레보 CI /사진= 큐레보

이번 계약은 아메조스바테인의 임상 가치를 반영했다. 아메조스바테인은 글로벌 임상 2상에서 GSK의 대상포진 백신 '싱그릭스'(Shingrix)와의 직접 비교(Head-to-head) 임상을 통해 비열등한 면역원성과 우수한 내약성을 입증한 바 있다.

GC녹십자는 △큐레보 지분 매각 대금 △잠재적 마일스톤 분배금 △잠재적 위탁생산(CMO) 매출 △잠재적 매출 기반 로열티(판매 수수료) 등 다각화된 중장기 수익구조를 구축했다.

허은철 GC녹십자 대표이사는 "이번 거래는 큐레보 설립 초기부터 이어온 연구개발 투자와 협력 전략이 그 가치를 인정받은 결과"라며 "단순 투자 회수를 넘어 잠재적인 향후 사업들을 통해 안정적인 현금흐름 구조를 확보했다는 점에서 유의미하다"고 말했다. 이어 "앞으로도 글로벌 시장을 겨냥한 차별화된 자산 개발과 전략적 투자를 지속 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

GC녹십자는 이번 매각 대금을 피하주사형 면역글로불린(SCIG), 프리미엄 백신, 혁신 희귀의약품 개발에 활용할 예정이다.