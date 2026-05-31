의원급 수가협상 '결렬'…의사단체 "정부, 일방적 불통협상" 반발

정기석 국민건강보험공단 이사장(왼쪽에서 두 번째)이 지난 7일 김택우 대한의사협회장, 유경하 대한병원협회장 등 6개 의약단체장들과 서울가든호텔에서 간담회를 개최한 모습. /사진제공=국민건강보험공단

정부와 의료계가 내년도 수가 협상을 마쳤지만 의원급 수가 협상은 끝내 결렬됐다. 수가협상단이 정부 측이 제시한 1%대 최종 인상률을 두고 반발하며 합의점을 찾지 못한 것이다. 의사단체는 "일차 의료의 몰락을 부를 것"이라며 인상 대책을 요구했다. 정부는 건강보험 적자 전환이 예상되는 상황에서 여러 가능성을 고려해 내놓은 결정이란 입장이다.

31일 의료계에 따르면 국민건강보험공단(건보공단)은 병원·의원·한의·약국·치과 등 7개 유형별 수가협상단과 지난 29~30일 내년도 요양급여비용 계약 협상을 진행, 의원을 제외한 6개 유형에 대해 합의를 마쳤다. 유형별 수가 인상률은 병원 1.2%(요양·정신 1.3%), 치과 2.6%, 한의원 3.0%, 약국 3.7%, 조산원 6.0% 등이다. 전체 평균 인상률은 1.65%다.

의료 수가는 의료기관의 의료서비스(행위·약제·치료재료 등)에 대해 정부가 건강보험 재정에서 지급하는 대가다. 의료행위에 쓰이는 업무량과 장비 등을 고려한 기준치인 '상대가치점수'에 점수당 단가인 '환산지수'(상대가치점수를 금액으로 바꾸는 지표)를 곱해 산출한다.

의협과 건보공단 측은 약 이틀에 걸친 밤샘 협상에도 의원급 수가 인상률에 대한 이견을 좁히지 못했다. 공단 협상단이 최종적으로 1.6%(수가 인상 재정총액 1조2066억원 이내)의 인상률을 제시했지만, 의협은 "물가 인상률 수준에도 못 미친다"며 반대한 것으로 전해졌다. 앞서 김성근 의협 대변인은 "최저임금과 인건비 상승 등 악화한 의료 물가와 의료기관 경영 여건을 고려하면 최소 1조5000억원 이상의 밴드(추가소요재정) 확대가 필요하다"고 밝힌 바 있다.

2022~2027년 평균 수가인상률 결정 현황. /그래픽=김다나 디자인기자

최근 평균 수가 인상률은 △2022년 2.09% △2023년 1.98% △2024년 1.98% △2025년 1.96% △2026년 1.93%에 이어 내년도 1.65%로 지속해서 낮아지는 흐름을 보이고 있다.

의협은 협상 결렬 직후 입장문에서 "역대 최저 수준의 추가소요재정 규모와 수가 인상률을 받아들일 수 없어 협상 결렬에 이르렀다"며 "공단은 일방적인 불통 협상으로 일관하며 의료를 포기하는 선택을 강행했다"고 날을 세웠다. 협상 결렬 시 정부 주도의 건강보험정책심의위원회(건정심)에서 최종 결정하는 방식을 두고도 "불합리한 구조"라고 주장했다.

반면 건보공단은 건강보험 재정 적자가 우려되는 상황에서 의료 기반 시설 유지·가입자 부담 능력·수가 인상에 따른 보험료 영향 등을 종합적으로 판단해 합리적 규모의 수가 밴드를 설정했단 입장이다. 공단은 올해부터 건강보험 재정이 적자로 전환, 2029년까지 매년 약 4조원대 적자를 낼 것으로 보고 있다.

공단 수가협상단장인 김남훈 급여상임이사는 "건강보험 재정의 적자 전환이 예상되며 코로나19 및 전년도 비상 진료 상황보다 훨씬 더 어려운 (협상)여건이었다"며 "건강보험제도 지속가능성을 위해 협상 종료 후 가입자·공급자·보험자·정부·전문가 등이 함께하는 제도발전협의체를 통해 합리적 수가제도 개선안을 마련하겠다"고 말했다.

협상에서 결렬된 의원 유형 환산지수는 오는 6월30일까지 건정심에서 의결한다. 이에 따라 연말까지 2027년도 건강보험 요양급여 비용 내역을 보건복지부 장관이 고시할 예정이다.