미성년 딸 폭행한 유명 야구감독, 현행범 체포…일본 '발칵'

일본프로야구(NPB) 요미우리 자이언츠 아베 신노스케 감독(47)이 미성년 딸을 폭행한 혐의로 체포됐다가 석방됐다. /사진=요미우리 자이언츠 공식 홈페이지

일본프로야구(NPB) 요미우리 자이언츠 아베 신노스케 감독(47)이 미성년 딸을 폭행한 혐의로 체포됐다가 석방됐다.

26일 일본 TBS, 스포니치아넥스 등에 따르면 아베 감독은 지난 25일 도쿄 시부야구의 자택에서 18살 딸을 폭행한 혐의로 경찰에 현행범 체포됐다.

사건은 이날 저녁 7시 10분쯤 아베 감독의 큰딸이 "아버지가 때렸다"고 아동상담소에 신고하면서 알려졌다.

아베 감독은 큰딸을 붙잡아 밀어 넘어뜨리는 등 폭행하고 목을 조른 혐의를 받는다. 경찰이 술에 취했을 가능성이 있다고 보고 알코올 검사를 실시한 결과 당시 그는 음주 상태였던 것으로 확인됐다.

아베 감독은 경찰 조사에서 혐의를 인정했다. 그는 두 딸이 말다툼을 벌이자 "조용히 하라"며 말리던 중 큰딸이 반박하자 화가 났다고 진술했다.

사건 당시 자택에는 아베 감독 부부와 18살 큰딸, 15살 작은딸 등 가족 네 명이 함께 있었던 것으로 전해졌다.

현지 언론은 "큰딸에게 큰 부상은 없었으며, 동생과 말다툼을 벌이고 아버지를 신고한 일을 반성하고 있다"고 전했다.

경찰은 증거 인멸이나 도망의 우려가 없다고 판단해 26일 오전 0시 10분 아베 감독을 석방했다.

요미우리 자이언츠는 27일부터 홈구장 도쿄돔에서 소프트뱅크 호크스와 3연전을 치를 예정이다. 당분간은 하시가미 히데키 수석 타격코치가 감독 대행을 맡는다.

요미우리 구단은 "폭력은 결코 용납될 수 없는 일로, 이번 사안을 매우 심각하게 받아들이고 있다"며 "교류전 개막을 앞두고 물의를 일으킨 점에 대해 모든 프로야구 관계자와 팬 여러분께 사과드린다"고 밝혔다. 이어 "아베 감독에 관해서는 향후 거취를 포함한 징계를 검토할 예정"이라고 덧붙였다.

일본프로야구(NPB) 요미우리 자이언츠 아베 신노스케 감독(47)이 미성년 딸을 폭행한 혐의로 체포됐다가 석방됐다. /사진=요미우리 자이언츠 공식 인스타그램

아베 감독은 요미우리 프랜차이즈 스타 출신으로, 2001년 데뷔 후 19년간 한 팀에서만 활약한 일본 야구의 대표 포수다. 통산 2282경기에 출전해 타율 0.284, 2132안타 406홈런 1285타점, OPS(출루율+장타율) 0.863을 기록했으며, 2012년 센트럴리그 최우수선수(MVP)를 수상했다. 또 요미우리의 리그 우승 8회와 일본시리즈 우승 3회에 기여했다.

2019시즌을 끝으로 은퇴한 그는 2군 감독과 1군 코치 등을 거쳐 2024년부터 요미우리 사령탑을 맡았다. 부임 첫 해 팀을 4년 만의 리그 우승으로 이끌었고, 지난해엔 팀을 리그 3위에 올려놨다.

특히 현 요미우리 1군 타격코치인 이승엽과는 요미우리에서 활약하던 시절 2006년부터 2010년까지 한솥밥을 먹은 동료였고, 절친한 사이인 것으로 알려졌다.

이승엽은 지난해 11월 요미우리 캠프에 임시 코치로 참가했고, 아베 감독의 요청으로 2026시즌 정식 타격코치로 합류했다. 당시 아베 감독은 "승짱이 선수들 곁에서 세심하게 지도해 줬다. 1년 내내 함께해주길 바란다"며 두터운 신뢰를 드러낸 바 있다.