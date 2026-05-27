"아파도 참고 뛰어라?" 오히려 무릎 다친다…SNS 조언에 부상 급증

영국에서 러닝 인플루언서들의 잘못된 러닝 관련 조언으로 청년들의 부상이 증가해 사회적 문제로 떠올랐다. 사진은 참고 이미지. /사진=게티이미지뱅크

영국에서 러닝 인플루언서들의 잘못된 러닝 관련 조언으로 청년들의 부상이 증가해 사회적 문제로 떠올랐다.

지난 25일(현지 시간) 데일리메일은 "SNS(소셜미디어)에서 활동하는 러닝 인플루언서들이 부적절한 운동 방식을 추천해 주면서 부상 사례가 늘고 있다"고 보도했다.

물리치료 회사 '원 보디 런던'의 대표인 커트 존슨은 "최근 5년 사이 러닝 관련 부상이 두 배가량 증가했다"며 "이는 청년들이 온라인에서 본 '멋있는' 영상을 따라 하려고 하기 때문"이라고 지적했다.

실제로 한 틱톡커는 "아파도 내가 할 수 있다는 걸 증명하기 위해 계속 뛰는 중"이라며 청년들에게 부상 중에도 뛰어야 한다고 조언했다. 이뿐만 아니라 "고통을 견뎌야 한다", "고통은 일시적이지만 결과는 영원하다" 등 건강을 해칠 수 있는 조언들이 SNS에서 확산 중이다.

이러한 사회적 흐름에 존슨은 "러닝이 몸에 주는 부담을 과소평가하는 것"이라고 짚었다. 이어 SNS에서 유행 중인 초보자용 훈련 프로그램도 체력이 좋지 않은 사람에게는 위험하다며 "일부 훈련 프로그램은 돈벌이나 사기에 가까운 수준이다. 온라인 정보를 무조건 믿는 태도는 지양해야 한다"고 경고했다.

그러면서 "장거리 달리기 자체는 올바르게 접근하면 문제가 없다. 달리기에 앞서 근력 운동, 수면 관리, 수분 보충, 영양 관리를 신경 써야 한다"고 강조했다.