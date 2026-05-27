한반도 공룡화석도 세계유산 될까…'지질표본 확보' 강조한 유산청

허민 국가유산청장이 27일 부산 벡스코에서 열린 'K지질유산의 현황과 전망' 학술대회에서 발언하고 있다. / 사진제공 = 국가유산청

"우리가 주도하고 있는 KGA(핵심지질유산지역) 제도화가 세계자연보전총회에서 공식 의제로 지정된 것은 매우 의미 있는 일입니다."

허민 국가유산청장은 27일 세계 곳곳의 지질유산을 보전하기 위한 제도인 KGA의 기반이 마련된 데에 환영의 뜻을 밝혔다. KGA를 마중물로 우리 지질유산을 보호하고 적극 활용하겠다는 구상도 공개했다.

유산청은 이날 오전 부산 벡스코에서 KGA 보전 프로그램 전략 수립을 위한 국제 학술대회를 열었다. IUCN(세계자연보전연맹)과 WCPA GSG(세계보호지역위원회 전문가 그룹), ProGEO(세계지질보존협회) 등 국제 기구 관계자와 학계 인사 150여명이 참석했다.

이날 행사는 KGA의 이행에 필요한 세부 사항을 구체화하는 첫번째 논의의 장이다. 유산청과 지질분야 전문가들이 주도해 국제 무대에서 KGA의 도입이 추진됐으며, 지난해 세계자연보전총회가 공식 의제로 채택하며 국제적 기반이 마련됐다.

허 청장은 "국제 협력의 틀을 새롭게 만들고자 하는 것이 취지"라며 "앞으로 전 세계의 잠재적인 지질유산 자원들이 KGA를 통해 그 가치를 알리고 체계적인 보존 플랫폼을 구축하려고 한다"고 말했다.

학술대회에서는 지질 다양성과 지질유산 보전을 위한 'KGA 한국 선언'이 발표된다. 지질 유산이 인류 공동의 자산이며 보전 대상이라는 점을 재확인하고 KGA 프로그램의 확산 촉진을 위한 각국 정부의 노력을 담았다. KGA 이행을 주도하는 유산청의 역할도 포함된다.

유산청은 전 세계 석학이 모이는 이날 행사를 시작으로 각국과 실질적인 협력에 나서겠다고 밝혔다. 또 수십 년간 세계유산 잠정 목록에 머물러 있는 '남해안 일대의 공룡 화석' 등 가치가 높은 우리 지질유산을 세계유산이 될 수 있도록 지원하겠다는 의지도 강조했다.

허 청장은 "열악한 지역에 있는 한반도의 지질 표본들을 확보하는 등 대한민국의 지질유산 활용 사업에 힘을 쏟을 것"이라며 "세계지질유산의 지속 가능한 보전을 우리가 선도해 나가겠다"고 강조했다.