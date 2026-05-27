문체부·국토부, 관광 협의체 출범…"지역 관광 살린다"

지난 25일 서울 종로구 광화문광장 인근에서 외국인 관광객들이 관광을 즐기고 있다. / 사진 = 뉴스1

정부가 관광객들의 지역 관광 편의를 높이기 위해 '관광-교통 정책 협의회'를 구성한다고 27일 밝혔다.

협의체는 문화체육관광부와 국토교통부의 부처 간 정책 협력을 위해 마련됐다. 양 부처의 실장급을 공동 위원장으로 하고 안건별로 번갈아 주재한다. 관광과 교통 분야 정책 기획 및 집행을 담당하는 핵심 관계자들로 구성해 부처 간 칸막이를 낮춘다.

협의체는 이날 첫 회의를 열고 지역 관광의 매력을 확대하기 위한 방안을 논의한다. 국가관광전략회의에서 논의된 과제 이행 실적을 점검하고 추가로 해결해야 할 쟁점 과제에 대한 의견도 공유한다.

문체부는 외국인 관광객의 이동 범위를 수도권에서 지역으로 확장해 '외국인 관광객 3000만 시대'를 앞당기겠다고 설명했다. 항공이나 철도, 버스를 활용한 마케팅을 늘리고 교통수단 간 연계도 강화한다.

강정원 문체부 관광정책실장은 "목표 달성을 위해서는 지역 관광 활성화가 필수적"이라며 "부처 간 유기적으로 협력해 외국인 관광객들의 여정에 불편이 없는 관광 환경을 만들겠다"고 말했다.