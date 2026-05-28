샤이니, 이번주 단독콘서트서 새 앨범 ‘Atmos’ 전곡 선공개

샤이니가 여덟 번째 단독 콘서트를 통해 새 미니앨범 Atmos 전곡을 선공개했다. 이번 콘서트는 29~31일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 개최되었으며, 6월 1일 발매되는 여섯 번째 미니앨범 Atmos에 수록된 신곡들을 먼저 선보였다. 특히 타이틀 곡 Atmos는 일렉트로닉 하우스 기반의 댄스 곡으로, 샤이니만의 성숙한 청량함과 다채로운 안무를 만날 수 있었다.

컴백을 앞둔 아이돌 그룹 샤이니가 여덟 번째 단독 콘서트를 통해 새 미니앨범 ‘Atmos’(애트모스) 전곡을 선공개한다.

샤이니는 오는 29~31일 3일간 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 ‘- The Trilogy I - 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]’(- 더 트릴로지 I - 2026 샤이니월드 VIII : [더 인버트])를 개최하며, 이번 공연으로 6월 1일 발매되는 여섯 번째 미니앨범 ‘Atmos’에 수록된 신곡들을 먼저 선보일 예정이다.

특히 타이틀 곡 ‘Atmos’는 상대방과 함께하는 순간에 느끼는 새로운 오감과 ‘완성된 사랑의 형태’를 섬세하게 풀어낸 일렉트로닉 하우스 기반의 댄스 곡이다. 샤이니만의 성숙한 청량함과 곡의 다채로운 전개를 시각화한 다양한 안무들은 물론, 후렴에 등장하는 여유로우면서도 밀도 있는 퍼포먼스를 만날 수 있어 뜨거운 호응이 기대된다.

또한 이번 콘서트는 전 회차 전석 매진을 기록해 샤이니의 강력한 티켓 파워를 실감케 한 바 있으며, 29일 공연은 한국뿐만 아니라 인도네시아, 태국, 대만, 홍콩, 마카오, 말레이시아 등 여러 아시아 지역 영화관에서 라이브 뷰잉을 진행, 30~31일 공연은 글로벌 플랫폼 Beyond LIVE(비욘드 라이브)와 Weverse(위버스) 등을 통해 동시 생중계되어 전 세계 팬들과 함께 한다.

한편, 샤이니 여섯 번째 미니앨범 ‘Atmos’는 타이틀 곡 ‘Atmos’를 포함한 총 6곡으로 구성되어 있으며, 6월 1일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개된다.