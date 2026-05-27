롯데건설 "건설 전문용어도 AI로 번역"…현장 특화시스템 적용 확대

롯데건설 안전관리자가 한 아파트 공사 현장에서 ‘AI 근로자 다국어 번역 모델’을 활용해 외국인 근로자들과 소통하고 있다/사진제공=롯데건설

롯데건설이 건설 현장 외국인 근로자들과의 소통을 강화하기 위해 인공지능(AI) 기반 다국어 번역 시스템 도입을 확대하고 있다.

롯데건설은 롯데이노베이트와 함께 건설업 특화 AI 번역 시스템인 'AI 근로자 다국어 번역 모델'을 개발해 전국 약 40개 현장에 적용 중이라고 27일 밝혔다.

최근 국내 건설현장에서 외국인 근로자 비중이 늘어나고 있지만 기존 번역 서비스는 건설 전문 용어나 현장 상황을 정확히 전달하는 데 한계가 있었다. 이에 롯데건설은 지난해 7월 음성인식(STT·Speech-to-Text) 기반 AI 번역 시스템을 자체 개발했다.

'AI 근로자 다국어 번역 모델'은 한국어 음성을 문자로 변환한 뒤 다양한 언어로 실시간 번역하는 방식이다. 건설 전문 용어 사전을 탑재해 작업 지시와 안전 교육 등에 활용되고 있다.

초기에는 영어, 중국어, 베트남어, 태국어 등 4개 언어를 지원했고 현재는 약 20개 언어로 범위를 확대해 운영 중이다.

롯데건설은 번역 정확도와 활용성을 높이기 위한 고도화 작업도 진행 중이라고 밝혔다. 건설 전문 용어 인식 강화를 위해 약 300시간 규모 음성 데이터를 학습시키고 있으며 근로자들이 휴대전화로 쉽게 이용할 수 있도록 모바일 애플리케이션도 개발 중이다.

회사는 향후 QR코드 접속 방식을 도입해 현장 안전 교육 과정에서 실시간 번역 내용을 확인할 수 있도록 할 계획이다.

롯데건설 관계자는 "AI 번역 모델이 외국인 근로자들과의 원활한 소통을 돕고 작업 효율성을 높이는 데 기여하고 있다"며 "정확한 안전 가이드 전달을 통해 현장 안전 관리 강화에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.