반포엔 또 '래미안' 깃발

5월30일 삼성물산 임직원이 신반포19·25차 재건축 시공사로 선정된 후 파이팅을 외치고 있다. /사진=김지영 기자 kjyou@

가구당 2억원 금융지원, 분담금 제로, 한강조망 특화설계. 5월30일 열린 신반포19·25차 재건축 시공사 선정총회에서는 삼성물산과 포스코이앤씨가 내건 파격공약이 맞붙었다. 치열한 경쟁 끝에 조합원들은 삼성물산의 손을 들어줬다.

신반포19·25차 재건축조합은 이날 총회를 열고 시공사 선정안건을 의결해 삼성물산을 최종 시공사로 확정했다. 조합원 438명 중 현장에 참석한 369명, 부재자 투표 30명 총 399명이 투표에 참여했다. 삼성물산은 239표를 획득해 158표를 얻은 포스코이앤씨를 제치고 시공사로 선정됐다.

이번 사업은 신반포19차와 25차를 비롯한 인근 단지를 통합 재건축하는 사업으로 앞으로 지하 4층~지상 49층, 7개동, 총 614가구 규모의 단지로 탈바꿈할 예정이다. 총공사비는 4434억원이다.

신반포19·25차 수주전은 삼성물산과 포스코이앤씨가 자존심 대결을 방불케 하는 공약경쟁을 벌이며 치열하게 전개됐다. 이날 총회가 열린 서울교대 정문부터 행사장 입구까지는 양사 직원 수백 명이 도열해 조합원들을 맞이했다. 양사는 마지막 순간까지 표심잡기에 집중했다.

한 조합원은 이날 시공사 선정투표를 대통령선거에 비유하기도 했다. 투표용지를 받아들고는 같이 온 가족에게 "대선 ○번 찍고 올게"라고 말하며 투표장으로 향했다.

또다른 조합원은 "입지가 워낙 좋은 데다 앞으로 시세를 끌어올릴 수 있는 건 결국 브랜드"라며 "미래가치를 생각하면 이 브랜드밖에 없다고 생각했다"고 말했다.

삼성물산은 총회현장에 임직원이 총출동해 대대적인 홍보전을 벌였다. 삼성물산은 '래미안 일루체라' 프로젝트를 제시하며 신반포19·25차를 인근 래미안 원베일리·원펜타스를 넘어서는 5세대 래미안 단지로 만들겠다고 강조했다. "반포에서 가장 시세가 높은 단지로 만들겠다"는 메시지를 앞세워 조합원 표심공략에 나서기도 했다.

삼성물산은 한강조망 특화설계와 통합 재건축 맞춤형 마스터플랜을 제안했다. 또 업계 최고 수준의 신용등급을 기반으로 한 금융조건과 반포 일대 '래미안타운' 확장전략도 내세웠다. 인근 래미안 단지들과 연계해 잠원동 일대를 하나의 고급 주거벨트로 구축한다는 구상이다.

신반포19·25차 인근에는 △래미안 원베일리 △래미안 원펜타스 △래미안 트리니원 등 이미 입주했거나 래미안 브랜드를 달게 될 아파트단지가 총 14곳에 달한다.

김상국 삼성물산 주택개발사업부장(부사장)은 "미래가치를 극대화할 수 있는 차별적 제안이 좋은 평가를 받은 것같다"며 "조합원에게 약속한 대로 반드시 반포지역을 대표하는 새로운 랜드마크 단지로 보답하겠다"고 말했다.

한편 포스코이앤씨도 전체 투표의 약 40%를 확보하며 막판까지 치열한 경쟁을 펼쳤다.