브로드컴·HPE·사이버 보안주 실적…고용지표도 관심[이번주 美 증시는]

미국 증시 주간 일정_0601/그래픽=임종철

미국 증시가 사상최고가 행진을 계속하고 있는 가운데 이번주에는 지난 5월 고용지표와 맞춤형 AI(인공지능) 칩 회사인 브로드컴을 비롯해 사이버 보안회사들의 실적 발표가 예정돼 있다.

나스닥지수는 지난주 2.4% 오르며 5월 한달간 8.4% 상승했다. S&P500지수는 지난주 1.4% 강세를 보이며 5월 한달간 5.2% 랠리했다. 다우존스지수는 지난주 0.9%, 5월 한달간 2.8% 올랐다. 미국 증시는 지난 3월30일 저점을 형성한 뒤 두달간 상승세를 지속하고 있다.

지난주에는 미국과 이란이 종전 협상에 가까워지고 있다는 기대 속에 증시에 잠재적인 위협 요인으로 여겨졌던 미국 국채수익률과 국제 유가가 하락하면서 미국의 3대 주가지수가 일제히 사상최고가를 경신했다.

AI가 기업들의 실적 성장을 견인하고 있다는 점이 숫자로 계속 확인되고 있는 것도 증시를 밀어올리는 강력한 상승 모멘텀이 되고 있다.

지난주에는 데이터 관리 소프트웨어 회사인 스노우플레이크와 서버 제조회사인 델 테크놀로지스가 AI 수혜를 입증하면서 주가가 급등했다. 특히 스노우플레이크는 AI를 활용해 실적이 늘고 있음을 보여주면서 AI가 소프트웨어 산업을 대체할 것이란 우려를 완화시켜 소프트웨어주 랠리를 촉발시켰다.

이번주에는 델과 마찬가지로 서버를 만드는 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE)가 1일 장 마감 후에 실적을 발표한다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈 주가는 지난주 14.5% 상승했다. 데이터 전송용 케이블을 만드는 AI 수혜주인 크레도 테크놀로지도 1일 장 마감 후 실적을 내놓는다. 크레도는 지난주 주가가 8.1% 올랐다. 지난 한달간 주가 상승률은 휴렛팩커드 엔터프라이즈가 49.6%, 크레도가 35.6%다.

최근 주가가 가파른 상승세를 보이고 있는 사이버 보안주인 팔로알토 네트웍스와 크라우드스트라이크는 각각 오는 2일과 3일 장 마감 후에 실적을 공개한다. 팔로알토와 크라우드스트라이크는 지난 한달간 주가가 57.1%와 64.0% 급등했다.

하지만 이번주 가장 주목되는 실적 발표는 오는 3일 장 마감 후로 예정된 브로드컴이다. 맞춤형 AI 칩 회사인 브로드컴은 최근 한달간 주가가 7.9% 상승하는데 그쳐 나스닥지수(8.4%)보다 저조한 수익률로 반도체주 랠리에 동참하지 못했다. 이번 실적이 브로드컴 주가를 끌어올려 반도체주 랠리에 힘을 보탤지 관심을 끈다.

올 1분기 어닝 시즌이 거의 마무리되고 있는 가운데 최근 두달간 강력한 증시 상승의 핵심 동력은 기업들의 실적 성장세였다. 팩트셋에 따르면 S&P500 기업들의 올 1분기 순이익 성장률은 28%가 넘을 것으로 예상된다. 이는 2021년 4분기 이후 가장 빠른 성장 속도다. 특히 정보기술(IT) 업종의 순이익 성장률은 54%를 상회하는 것으로 전망된다.

이번주에는 인플레이션과 함께 시장 영향력이 가장 큰 경제지표로 평가받는 고용지표가 나온다. 최근엔 AI 성장 기대로 인한 강세 심리가 워낙 막강해 예상을 웃도는 물가상승률도 증시 랠리를 꺾지 못하고 있어 투자자들이 고용지표에 얼마나 민감하게 반응할지는 미지수다.

다우존스가 이코노미스트들을 대상으로 조사한 결과 지난 5월 비농업 부문의 취업자수는 9만명 늘어 지난 4월 11만5000명보다 증가폭이 둔화됐을 것으로 전망된다. 실업률은 지난 4월과 같은 4.3%로 유지됐을 것으로 관측된다.

지난 5월 고용지표가 이같은 전망 범위를 크게 벗어나지 않는 한 시장 반응은 담담할 것으로 예상된다. 투자자들은 고용도 많지 않고 해고도 많지 않은, 다소 정체된 노동시장 환경에 적응하고 있는 것으로 보인다.

한편, 이번주부터 6월 거래가 시작되는 가운데 6월은 역사적으로 증시 수익률이 부진한 달로 꼽힌다. 주식 트레이더 연감에 따르면 S&P500지수는 1950년 이후 6월에 평균 0.2% 오르는데 그쳤다. 올해처럼 중간선거가 있는 해 6월에는 수익률이 더 나빠져 S&P500지수는 평균 2.1% 하락했다.