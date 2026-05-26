크리에이트립, 외국인 '한 달 살기' 관련 상품거래액 약 272%↑

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외국인 관광객의 한 달 살기 숙소 내부 모습. 크리에이트립은 간편한 예약과 결제를 지원하고 있다. (출처=크리에이트립)

올해 1분기 방한한 외국인 관광객 수가 476만명을 돌파하며 역대 최대치를 기록한 가운데, 한국에 장기간 머물며 현지 생활을 직접 경험하는 이른바 '한 달 살기' 수요가 빠르게 증가하고 있다. 단기간 관광지를 둘러보는 여행 방식에서 벗어나 한국의 일상과 문화를 체험하려는 장기 체류형 여행이 새로운 인바운드 관광 트렌드로 자리 잡고 있다는 분석이다.

국내 인바운드 관광 플랫폼 크리에이트립은 올해 1월부터 5월 10일까지 '한 달 살기' 관련 상품 거래액이 전년 동기 대비 약 272% 증가했다고 26일 밝혔다.

국가별로는 대만 관광객이 전체 예약의 약 60%를 차지하며 가장 큰 비중을 기록했다. 특히 대만 관광객 예약은 전년 동기 대비 약 172% 증가하며 가장 높은 성장세를 보였다. 홍콩 관광객은 2년 연속 예약 비중 2위를 유지했고, 일본 관광객도 올해 새롭게 유입되며 전체 예약의 약 10%를 차지했다. 문화적 유사성과 지리적 접근성이 높은 아시아 국가를 중심으로 장기 체류형 여행 수요가 확대되는 모습이다.

업계에서는 이러한 변화 배경으로 'K-콘텐츠 확산'을 꼽는다. 드라마와 예능, 유튜브 콘텐츠 등을 통해 한국 라이프스타일에 관심을 가진 외국인들이 실제 한국에서 생활해 보기를 원하는 수요가 증가하고 있다는 설명이다. 여기에 재택근무와 디지털노마드 문화 확산으로 장소 제약 없이 장기간 체류할 수 있는 여행객이 늘어난 점도 영향을 미쳤다는 분석이다.

특히 어학당과 숙소를 결합한 '한 달 살기' 상품이 꾸준한 인기를 얻고 있다. 한국어 수업과 함께 한식 클래스, 한복 체험, 태권도, 전통놀이 등 다양한 문화 프로그램을 제공해 어학 학습과 문화 체험을 동시에 원하는 외국인 관광객 수요를 충족시키고 있기 때문이다.

숙소 위치 역시 주요 인기 요인으로 꼽힌다. 대부분 상품이 홍대·강남·명동 등 서울 핵심 상권에 위치해 외국인 관광객들이 생활 반경 안에서 자연스럽게 한국 문화를 경험할 수 있도록 구성됐다.

크리에이트립은 최근 증가하는 여성 단독 여행객 수요에 맞춰 여성 전용 숙소 기반의 한 달 살기 상품도 확대하고 있다고 전했다. 향후에는 서울 중심의 장기 체류 상품을 부산 등 지방 주요 도시로 확대해 지역 기반 인바운드 관광 수요도 함께 키운다는 계획이다.

임혜민 크리에이트립 대표는 "최근 외국인 관광객들은 단순 관광을 넘어 실제 한국에서 살아보는 경험 자체를 여행의 중요한 요소로 인식하고 있다"며 "장기 체류의 장벽을 낮추는 데 그치지 않고 의료·뷰티·웰니스 등 생활 밀착형 수요를 반영한 상품과 제휴 서비스를 지속 확대해 인바운드 관광 플랫폼 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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