두산에너빌리티, 영국 롤스로이스 SMR 핵심 기자재 파트너로 선정

롤스로이스 SMR이 추진하는 SMR 플랜트 가상 조감도./사진=두산에너빌리티

두산에너빌리티는 영국 롤스로이스 SMR(Rolls-Royce SMR)이 추진하는 SMR(소형모듈원자로) 프로젝트의 핵심 기자재 제작을 위한 전략적 파트너로 선정됐다고 28일 밝혔다. 이번 선정에 따라 두산에너빌리티는 롤스로이스 SMR이 영국과 체코에서 추진하는 프로젝트에 적용될 원자로 등 주요 기자재에 대한 제작성 검토를 수행할 예정이다.

롤스로이스 SMR은 2021년 설립된 SMR 개발사다. 최대주주는 영국의 항공우주· 방산 기업인 롤스로이스 PLC이다. 롤스로이스 SMR은 470MW급 SMR을 개발하고 있다. 이 노형은 최소 60년 동안 안정적인 기저부하 전력을 공급할 수 있다.

이번 협력은 롤스로이스 SMR이 추진하는 영국 윌파(Wylfa) 및 체코 테믈린(Temelín) SMR 사업을 대상으로 한다. 롤스로이스 SMR은 지난 4월 영국 국영 원자력기관인 GBE-N과 계약을 체결하고, 윌파 부지에 건설할 SMR 3기에 대한 부지특화 설계에 착수했다. 체코에서는 국영 에너지기업인 ČEZ와도 건설준비 계약을 체결하고, 부지 인허가 및 사전 설계를 진행하고 있다.

두산에너빌리티는 SMR 사업 경쟁력 강화를 위해 생산역량 확대와 제조역량 고도화를 추진하고 있다. 창원 본사 부지 내 SMR 전용 공장 신축을 추진하는 동시에 금속분말성형(PM-HIP) 등 혁신 제조기술을 도입해 SMR 핵심 기자재 제작 역량을 높이고 있다.

김종두 두산에너빌리티 원자력BG 사장은 "롤스로이스 SMR과의 협력은 두산에너빌리티가 글로벌 SMR 공급망에서 역할을 확대해 나가는 중요한 계기가 될 것"이라며 "축적된 원전 주기기 제작 경험과 기술력을 바탕으로 롤스로이스 SMR의 사업을 적극 지원하겠다"고 말했다.