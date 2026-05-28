대한항공, 스위스 취리히 여객 노선 취항 50주년 기념 행사 개최

스위스 취리히 노선 취항 50주년 기념 행사에 참여한 최정호 대한항공 영업 총괄 부사장(가운데), 이석우 대한항공 여객영업부 담당 상무(오른쪽에서 두번째), 신우식 주스위스 대한민국 대사 대리(왼쪽에서 세번째), 스테판 그로스(Stefan Gross) 취리히 공항 최고책임자(오른쪽에서 세번째) 등 주요 관계자들이 기념사진을 촬영하는 모습/사진= 대한항공 제공

대한항공(27,000원 ▲150 +0.56%)이 27일(현지시간) 스위스 취리히 비더 호텔에서 취리히 노선 취항 50주년 기념행사를 개최했다고 28일 밝혔다. 이번 행사는 50년간 한국과 스위스를 연결하며 양국 간 경제·문화 교류 확대에 기여해온 의미를 되새기고 현지 관계자와 파트너들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.

행사에는 최정호 대한항공 영업 총괄 부사장, 이석우 대한항공 여객영업부 담당 상무, 신우식 주스위스 대한민국 대사 대리, 스테판 그로스 취리히 공항 최고책임자 등 주요 관계자 70여명이 참석했다.

대한항공은 1976년 7월 14일 서울-취리히 노선에 첫 취항하며 한국과 스위스를 잇는 최초의 정기 여객 노선을 개설했다. 당시 취리히 노선은 한국과 유럽을 연결하는 항공 네트워크 확장의 중요한 이정표로 평가받았으며 이후 양국 간 경제·문화 교류 확대에도 기여해왔다. 최근에는 스위스 연방철도(SBB)와 협력해 항공·철도 연계 서비스를 도입하는 등 현지 교통망과의 연결성을 강화했다. 이를 바탕으로 대한항공은 취리히를 거점으로 유럽 여행 편의성을 높이며 고객 접점을 지속 확대하고 있다.

대한항공은 다음달 2일부터 해당 노선에 차세대 주력 기종인 '보잉 787-10'을 투입한다. 보잉 787-10은 기존 동급 항공기보다 연료 효율과 탄소 배출 저감 성능을 크게 개선한 친환경 항공기로 고객 편의와 지속가능성을 동시에 강화했다. 해당 항공기는 프레스티지클래스 36석과 이코노미클래스 289석 등 총 325석 규모로 운영된다.

대한항공 관계자는 "취리히 노선은 대한항공이 한국과 유럽을 연결하며 글로벌 네트워크를 확장해 나가는 과정에서 중요한 의미를 지닌 노선"이라며 "앞으로도 지속적인 투자와 혁신을 통해 고객과 함께 새로운 미래 50년을 열어가겠다"고 말했다.