제주항공, AI 기반 위험물 안내 프로그램 도입

제주항공이 JRAG을 도입했다./사진=제주항공

제주항공(4,530원 ▼165 -3.51%)은 AI(인공지능) 기반 위험물 안내 프로그램 'JRAG(JEJUair Regulation-based AI Guide)'을 도입했다고 1일 밝혔다.

제주항공은 항공운송 과정에서 주의가 필요하거나 운송이 제한되는 위험물 정보를 임직원이 보다 신속·정확하게 확인할 수 있도록 JRAG를 자체 개발했다.

JRAG는 OCR(광학문자인식)과 비전(Vision) AI 기술을 적용한 프로그램이다. 접수 물품의 라벨과 성분 표기, 배터리 용량 등 정보를 분석하고, 촬영된 이미지를 기반으로 위험 품목 여부를 실시간으로 판독해 기내 반입 또는 위탁 여부를 확인할 수 있다. 현장 근무 직원은 시간·장소 제약 없이 위험물 관련 기준을 빠르고 정확하게 확인할 수 있어 업무 효율 제고가 기대된다.

제주항공은 인천 등 국내 지점을 시작으로 도입을 시작하고, 연내 다국어 기능 개선을 거쳐 해외 지점까지 JRAG 이용을 확대한다. 향후 실제 운영 데이터를 분석해 시스템 정확도를 높이고 최신 국제 기준과 정책 변경 사항을 수시로 고도화할 예정이다.

제주항공 관계자는 "JRAG 도입으로 운송 현장 직원의 업무 역량을 높이는 동시에 보조배터리 화재 등 잠재적 위험 요인에 선제 대응할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 데이터와 AI 기반 기술을 활용한 안전관리 체계 고도화로 고객이 더욱 안심하고 이용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.