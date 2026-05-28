'내 이름을 찾아라'...롯데웰푸드 '칸쵸' 이벤트 "아이폰 받아가세요"

롯데웰푸드가 초콜릿 과자 '칸쵸'의 소비자 참여형 이벤트인 '내 이름을 찾아라' 시즌2를 오는 6월7일까지 진행한다고 28일 밝혔다.

지난해 9월부터 11월까지 진행된 '내 이름을 찾아라' 이벤트는 칸쵸에 새겨진 이름 중 본인과 소중한 사람의 이름을 찾는 재미가 입소문을 타며 큰 화제를 모았다. 유명인들의 자발적인 참여와 SNS상에서 퍼진 '칸쵸깡(원하는 이름 과자가 나올 때까지 칸쵸를 구매하는 행위)' 열풍에 힘입어 이벤트 기간 동안 판매량이 평소 대비 3배가량 급증하고 품귀 현상을 빚었다.

이번 시즌2는 칸쵸에 새겨지는 이름의 수를 기존 504개에서 550개로 늘려 구성을 강화했다. 최근 신생아 상위 등록 이름 위주로 550개를 구성했으며, 더 많은 사람들이 이벤트를 즐길 수 있도록 1탄에 포함됐던 이름은 중복되지 않도록 제외해 다양성을 늘렸다.

이름 찾기 외에도 이벤트 페이지와 패키지 디자인에 다양한 재미 요소도 추가했다. 이벤트 페이지 내 실시간으로 응모 이름 순위를 공개해 어떤 이름들이 가장 많이 응모됐는지 찾아볼 수 있도록 했다.

이 중 1위와 2위로 많이 응모된 이름은 해당 이름으로 굿즈를 제작해 경품으로 활용한다는 설명이다. 패키지 디자인도 새롭게 단장했다. 칸쵸 캐릭터 카니와 쵸니가 탐험가가 돼 이름 칸쵸를 찾아 모험을 떠나는 콘셉트로 꾸몄다.

이벤트 참여 방법은 간단하다. 본인 혹은 응모하고 싶은 타인의 이름이 새겨진 칸쵸 과자를 찾아 촬영하고, 칸쵸 내 이름을 찾아라 이벤트 페이지에 접속해 사진을 업로드해 응모하면 된다. 이벤트 페이지는 칸쵸 패키지 전면의 QR코드를 통해 간편하게 접속할 수 있다.

경품도 풍성하게 준비했다. 본인 인증 후 자신의 이름으로 참여한 사람의 경우 아이폰 17(2명), 마샬 액톤3 스피커(3명), 일리 이지 파드 머신(5명), 세븐일레븐 1만원 상품권(30명)의 경품을 추첨을 통해 전달한다. 경품 당첨자 발표는 6월19일 예정이다.