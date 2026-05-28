"옷장 정리하셨어요?" 크린토피아, 겨울옷 세탁 15% 할인 프로모션

국내 세탁 전문 기업 크린토피아가 여름 시즌을 앞두고 '겨울옷 세탁 세일 프로모션'을 실시한다고 28일 밝혔다.

대상 품목은 패딩, 점퍼, 코트, 스웨터 등 겨울 대표 의류 4종이며 오는 30일까지 진행된다. 세탁 서비스 이용 시 15% 할인 혜택이 적용된다.

이번 행사는 겨울옷 정리 시즌이 지나고 초여름 날씨가 이어지는 가운데, 아직 겨울 의류를 정리하지 못한 고객들의 세탁 비용 부담을 덜고 합리적인 가격으로 겨울옷을 정리할 수 있도록 마련됐다.

특히 패딩과 코트처럼 부피가 크고 관리가 까다로운 겨울 의류는 전문 세탁을 통해 형태 변형을 방지하고 의류 수명을 유지하는 데 도움을 받을 수 있다.

이번 행사는 전국 크린토피아 매장에서 진행되며, 대형마트 내 입점 매장은 매장 운영 일정에 따라 해당 주차 일요일까지 연장될 수 있다. 타 할인 행사 및 쿠폰과 중복 적용은 불가하며, 일부 품목 및 서비스는 할인 대상에서 제외된다.

크린토피아 관계자는 "장기간 보관되는 계절 의류는 옷장 보관 전 세탁 여부에 따라 다음 시즌 옷 상태가 크게 달라진다"며 "옷장 정리를 앞둔 고객들이 크린토피아만의 전문 세탁 서비스를 보다 부담 없이 이용하시길 바란다"고 말했다.

한편 크린토피아는 세탁 후 겨울 의류를 맡길 수 있는 의류보관 서비스도 함께 운영하고 있다. 전문 보관 케어센터에서 최적의 온·습도 관리를 통해 겨울 외투나 이불 등을 안전하게 보관한다. 서비스 신청은 온·오프라인에서 모두 가능하며, 앱을 통해 이용 현황도 확인할 수 있다.