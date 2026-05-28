40만 탈모인 선택…애경산업 블랙포레, 대다모 1위 샴푸 선정

애경산업(12,140원 ▼360 -2.88%)의 탈모 브랜드 '블랙포레(BLACKFORET)'의 '루트파워 두피 쿨 앤 딥 클린 탈모증상완화 샴푸'가 40만 회원 규모의 탈모 온라인 커뮤니티 '대다모'에서 탈모 샴푸 부문 1위로 선정됐다.

애경산업은 실제 탈모 고민을 가진 소비자들의 만족도가 반영된 순위로 의미가 있다고 평가했다. 대다모 회원들이 사용한 경험과 선호도를 바탕으로 인기 제품을 선정하는 '대다모 픽'을 통해 이번 순위를 매겼다.

'블랙포레 루트파워 두피 쿨 앤 딥 클린 샴푸'는 저분자 단백질과 비오틴 등 모발 영양 성분으로 구성된 '루트파워 마이크로 프로테인 콤플렉스' 함유했다. 이는 가늘고 처진 모발과 두피 강화에 도움을 준다. 고밀도 미세 거품 발포 기술로 두피 모공 사이를 씻어주고 멘톨 성분으로 여름에도 쾌적한 두피를 유지하도록 돕는다.

인체적용시험을 통해 모발 속 단백질 결합력 321.2% 증가, 사용 4주 후 탈락 모발 수 54.9% 감소 효과가 확인됐다.

블랙포레는 비듬, 손상모 관리 등 두피 고민을 세분화한 제품을 추가로 선보인다. 국내 대표 탈모 관리 전문 브랜드로 입지를 공고히 한다는 구상이다.

블랙포레 브랜드 담당자는 "앞으로도 소비자들의 여러 두피 고민에 맞춘 전문적인 탈모 관리 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.