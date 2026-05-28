입는 K라이프스타일…일본서 커지는 K이너웨어 시장

K이너웨어가 일본 시장에서 빠르게 존재감을 키우고 있다. 편안한 착용감과 미니멀한 디자인을 앞세운 국내 언더웨어 브랜드들이 일본 젊은 여성 소비자들 사이에서 인기를 끌며 K패션 소비 확장세를 이끌고 있다.

28일 이베이재팬에 따르면 온라인 오픈마켓 큐텐재팬(Qoo10.jp)에서 올해 1~4월 브래지어와 브라·쇼츠 세트 등 K이너웨어 판매량은 전년 동기 대비 10배 이상 증가했다. 같은 기간 K패션 전체 판매량 가운데 K이너웨어 비중은 22%를 기록했다.

올해 1분기 메가와리 행사에서도 K이너웨어 성장세가 두드러졌다. 패션 카테고리 판매량 상위 10개 제품 가운데 3개가 K이너웨어 제품으로 집계됐다. 브래지어 판매량은 직전 행사 대비 12배 늘었고 브라탑은 5배 증가했다. 상하의 세트와 보정속옷, 홈웨어 판매량도 각각 2배가량 확대됐다.

최근 일본 시장에서는 심리스·노와이어 중심의 편안한 착용감과 세련된 디자인을 내세운 K이너웨어가 주목받고 있다. 기존 일본 속옷 시장이 체형 보정 중심의 화려한 디자인에 집중했다면 한국 브랜드들은 기능성과 패션성을 동시에 강조하며 차별화에 나섰다는 분석이다.

큐텐재팬에서는 크라시앙과 베리시, 도로시와 등 국내 브랜드들이 인기를 끌고 있다. 특히 크라시앙의 '밀크브라&팬티세트'는 메가와리 기간 높은 판매량을 기록했고, '밀크브라' 키워드는 패션 카테고리 검색어 1위에 올랐다.

이베이재팬 관계자는 "K이너웨어가 K뷰티와 K패션에 이어 새로운 K라이프스타일 소비 카테고리로 자리잡고 있다"며 "품질과 착용감을 앞세운 국내 브랜드들의 일본 시장 성장 가능성이 커지고 있다"고 말했다.