무신사 스탠다드, 20대가 꼽은 '한국 대세·대표 SPA' 1위

캐주얼웨어 브랜드 '무신사 스탠다드'가 한국인 20대 소비자가 인식하는 한국 대표 SPA 브랜드 1위를 차지했다.

무신사는 지난 4월 소비자 데이터 플랫폼 '오픈서베이'에 의뢰하여 6개월 내 SPA 브랜드 의류를 구매한 만 19세~29세 남녀 800명을 대상으로 'SPA 브랜드 선호도 조사'를 실시했다.

해당 조사 결과에 따르면 무신사 스탠다드는 '현재 한국에서 가장 대세라고 느끼는 SPA 브랜드'를 묻는 객관식 문항에서 44.9%의 응답률로 1위를 기록했다. 'K-SPA 브랜드' 또는 '한국을 대표하는 SPA 브랜드'라는 말이 가장 잘 어울리는 브랜드를 꼽는 문항에서도 무신사 스탠다드가 절반에 가까운 49.5%의 응답률을 기록하며 1위에 올랐다.

특히 무신사 스탠다드는 향후 성장 잠재력을 가늠하는 미래 선호도 지표에서도 우위를 차지했다. 앞으로 구매 의향이 있는 브랜드를 묻는 질문에서 무신사 스탠다드는 대상 브랜드 중 가장 높은 71.5%의 응답률을 기록했다.

오프라인 매장의 성장세 또한 수치로 나타났다. 전체 응답자 중 무신사 스탠다드 오프라인 매장을 방문한 경험이 있다고 답한 비율은 62.3%로 2024년 동일한 조사에서 집계된 46.6%보다 15.7%p 상승했다. 무신사 스탠다드가 오프라인 접점을 빠르게 확장하며 타겟 고객층과의 접점을 넓힌 결과로 풀이된다.

또한 전체 응답자 800명 중 최근 외국인 관광객이 많이 방문하는 한국 패션 SPA 브랜드가 있다고 답한 337명을 대상으로 주관식 설문(최대 3개 중복 응답)을 진행한 결과 무신사 또는 무신사 스탠다드를 꼽은 비율이 41.8%로 가장 높게 나타났다.

이와 함께 진행된 'SPA 브랜드 만족도 조사'(7개 브랜드별 구매 고객 각 200명, 총 1400명 대상)에서도 무신사 스탠다드는 대세감 인식 관련 5점 척도형 문항에서 강세를 보였다. 세부 항목으로는 △한국 패션 트렌드를 가장 잘 반영한다(4.06점) △현재 한국에서 가장 잘 나가는 SPA 브랜드다(4.05점) △내 연령대(20대)와 잘 어울린다(4.24점) 등에서 조사 대상 브랜드를 제치고 가장 높은 점수를 기록했다.