이현재 하남시장 후보 "중단 없는 하남발전 위해 사전투표 참여해달라"

"이번 선거는 정치 아닌 행정 선택… 즉시 일할 시장 필요"
원도심·미사·감일·위례 권역별 교통·생활 인프라 공약 제시
이현재 국민의힘 하남시장 후보가 사전투표를 하루 앞둔 28일 투표 참여를 호소하며 "중단 없는 하남발전을 이어가겠다"고 밝혔다.
이 후보는 이날 입장문을 통해 "이번 선거는 33만 하남시민의 삶을 책임질 행정가를 선택하는 선거"라며 "당선 직후 바로 일할 수 있는 준비된 시장이 필요하다"고 강조했다.
이어 "하남 곳곳의 현안을 알고 시민들의 어려움을 이해하며 미래 방향을 제시할 수 있는 사람이 시정을 맡아야 한다"며 "정책과 비전 없이 '원팀'만 강조하는 정치로는 시민 삶을 바꿀 수 없다"고 주장했다.
이 후보는 민주당 계열 전임 시정과 현 야권 후보를 겨냥해 교통·도시개발 분야 문제점을 지적했다.
그는 "과거 민주당 원팀 체제에서도 위례신사선, 감일 동서울변전소, 수석대교, 캠프콜번 사업 등이 해결되지 못했다"며 "전임 시정의 통합학교 추진, 시청역 미설치, 창우동 H2 사업 무산 등 여러 행정 실패는 결국 시민 피해로 이어졌다"고 말했다.
또 "시정은 연습이 아닌 만큼 아마추어식 초보 행정이 반복돼서는 안 된다"며 "이미 추진 중인 주요 사업들이 다시 원점으로 돌아가선 안 된다"고 강조했다.
이 후보는 "시장 취임 후 그린벨트 규제 완화와 캠프콜번 사업 정상화, 1조원 규모 투자유치 등을 이뤄냈다"며 "하남이 수도권 대표 자족도시로 성장할 기반을 마련했다"고 재임시절 성과를 소개했다.
권역별 공약도 제시했다. 원도심에는 전선 지중화와 하수도관 정비, 주차장 및 문화·복지 인프라 확충을 추진하고, 미사 지역에는 9호선 강일~미사 선개통과 교육·교통 환경 개선을 약속했다.
감일 지역에는 3호선 조기 개통과 문화체육시설 확충, 동서울변전소 주민 의견 우선 원칙을 제시했으며 위례 지역에는 위례신사선 하남 연장과 주민편의시설 확대 등을 공약으로 내걸었다.
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이 후보는 "5개의 지하철 시대, 1인당 GRDP 5000만원 시대, 교육지원청 신설과 광역교통망 구축을 반드시 실현하겠다"며 "사전투표를 통해 중단 없는 하남발전을 선택해 달라"고 호소했다.