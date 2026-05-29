교사들 더 잘 활용하도록…교육부, AI 담당교원 역량강화 연수

교육부가 초·중등학교 인공지능(AI) 교육 내실화를 위해 개발한 '초·중등 AI 교육 담당교원 역량강화 연수'를 본격 운영한다고 29일 밝혔다./사진=뉴시스

교육부가 초·중등학교 인공지능(AI) 교육 내실화를 위해 개발한 '초·중등 AI 교육 담당교원 역량강화 연수'를 본격 운영한다고 29일 밝혔다.

'AI 수업 역량 강화 기초 과정' 연수 중등 정보 교원 과정은 29일과 30일 운영된다. 초등 교원 과정은 지난 20일부터 21일까지 시행됐다. 교육부는 이번 연수를 시작으로 연말까지 약 3000명의 교원을 대상으로 AI 교육 역량강화 연수를 지속적으로 운영할 계획이다. 2029년까지는 누적 1만명 이상의 교원 연수를 목표로 하고 있다.

연수는 초등 교원, 중등 정보 교원, 고등학교 'AI 수학' 담당 교원을 대상으로 운영되며, 각 교과의 특성과 2022 개정 교육과정을 반영한 맞춤형 과정으로 구성됐다.

특히 이번 연수는 AI의 단순 활용을 넘어 이해·활용·윤리까지 포함한 통합 체계를 갖추고 참여·체험형으로 구성된 것이 특징이다. 교사들이 AI 개념과 원리, 데이터와 기계학습, AI 윤리, 프로젝트 기반 문제해결 등의 내용을 실습과 사례 중심으로 접할 수 있게 해 연수 내용을 수업에 바로 적용할 수 있도록 했다.

연수는 단계별·주제별로 이어지는 멀티트랙 구조를 바탕으로 올해 총 11종의 과정을 운영한다. 일반학교보다 AI 교육을 확대 운영하는 AI 중점학교 담당교원을 우선 대상자로 선정하고 증가된 AI 관련 수업 시수와 심화된 교육과정 운영을 뒷받침할 수 있도록 현장 중심의 연수 운영을 강화해나간다.

최교진 교육부 장관은 "AI 교육의 핵심은 학생과 가장 가까이에서 수업을 이끄는 교원의 전문성에 있다"라며 "교육부는 교원이 학교 현장에서 AI를 올바르고 효과적으로 가르칠 수 있도록, 체계적인 연수 개발·운영과 함께 현장이 필요로 하는 지원을 지속 확대해 나가겠다"라고 말했다.